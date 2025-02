Omul legii l-ar fi pus în gardă că este căutat. În plus, superiorii săi ar fi descoperit că agentul a manipulat şi mai multe probe legate de un accident rutier în care individul periculos a fost implicat.

Polițiștii au făcut publice mai multe stenograme în care cei doi ar fi discutat despre rezolvarea unei "probleme".

După accidentul pe care "Șacalul", pe numele real Neculai Mitrea, l-a provocat în Năvodari, polițistul l-ar fi sfătuit chiar pe acesta să găsească o altă persoană care deține permis de conducere și care să declare că ea a condus autoturismul implicat în accident.

Vezi și

Mai mult, omul legii nu a nu a înregistrat în evidenţele Poliţiei Oraşului Năvodari nici sesizarea despre accidentul rutier și a întârziat soluționarea dosarului administrativ privind accidentul.

Conversațiile dintre polițist și "Șacalul"

În rechizitoriu întocmit există mai multe stenograme cu discuțiile dintre "Șacalul" și polițist.

PGG: Zi, mă, comisare!

MN: Auziți, domn G?… Mă gândeam la altă variantă, să fie mai ușor!

PGG: Mâine?

MN: Nu! Mă gândeam la altă variantă să fie mai ușor, zic. Poate… dacă vorbesc cu asta să vină direct ea?

PGG: Da, frate, dar… Vine când… Când poate să vină?

MN: (n.l.- neinteligibil) Păi încă n-am sunat-o. Am vrut prima dată să vedem ce…

PGG: Hai… ia-o! Ia-o mâine și vino cu ea la mine mâine! Sau în seara asta… Sună-mă când ești cu ea!

MN: Bun! Vă sun în seara asta atunci.

PGG: Sună-mă în seara asta când ești cu ea și vii… veniți. Când ești cu ea, mă suni și..

MN: Îmi cer scuze…! Nu vreau să mă înțelegeți greșit!

PGG: Da, mă, da! Hai..! Bine, bine, bine!

MN: Bine, rămân dator!

PGG: Hai că mă enervasem cu unul aici la birou… D-aia…

MN: Îmi cer iertare, nu vă supărați..!

PGG: Bine! (n.l.- râde)

PGG: Alo!

MN: Să trăiți, domn G! Mă scuzați pentru deranj!

PGG: Salut!

MN: Am sunat-o p-asta și nu răspunde… I-am dat, cred că patruzeci de apeluri până acum… Cum aș…? Cum am putea să facem?

PGG: Ă…Băi, băiat! Eu nu mai pot să te aștept, mânca-ți-aș gura ta!

MN: Știu, știu! Știu, știu, vă cred! Deja am întârziat prea mult. Știu! Dar mă gândeam la o variantă dacă… nu știu!

PGG: Ă… da! Nu vorbesc la telefon..

MN: Nu, nu, nu! Dacă aș vorbi eu cu omul ăsta, de exemplu… și să-mi… (n.l.- neinteligibil)

PGG: Băi, băiatule! Tu n-auzi că nu vorbesc la telefon eu prostiile tale din cap!?

(n.l.- convorbirea se încheie brusc)

PGG: Alo!

MN: Ați închis dumneavoastră?

PGG: Ă… Ți-am zis că nu vorbesc la telefon! Dacă vrei, mă găsești în N!

MN: Bun!…

PGG: Da?

MN: Atunci… trag o fugă la dumneavoastră atunci.

PGG: Ok!

MN: Sunteți acasă sau sunteți la muncă?

PGG: Sunt la muncă!

MN: Am înțeles! La… unde? La Secția de Poliție, nu?

PGG: Da, da!

MN: Bine!… Haideți că o să vorbesc cu șeful să-mi dea puțin liber și trag o fugă la dumneavoastră!

Ce spun anchetatorii

Prin ordonanţa din data de 07 februarie 2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost pusă în mişcare acţiunea penale faţă de inculpatul POPA GRIGORE- GELUŞ, agent şef principal de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Serviciul Siguranţă Transporturi TF-TN Năvodari, acuzat pentru săvârşirea infracţiunilor de favorizarea făptuitorului şi de abuz în serviciu, iar la data de 12 februarie 2025 a fost reţinut pentru 24 de ore.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că la data de 15 iulie 2024, având calitatea de agent de poliție rutieră în cadrul Poliției Orașului Năvodari, compartimentul rutier, după ce a fost sesizat de către deţinătoarea unui autoturism parcat cu privire la tamponarea vehiculului său în orașul Năvodari, deşi l-a identificat pe autorul tamponării în persoana numitului M.N. (judecat în prezent pentru uciderea a două tinere pe litoral în vara anului 2024) și a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, l-a ajutat să împiedice tragerea la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În acest scop, inculpatul nu s-a sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea constatată, conform articolului 288 alineatul 1 teza finală din Codul de procedură penală, ba, dimpotrivă, l-a sfătuit pe făptuitorul identificat să găsească o altă persoană care deține permis de conducere și care să declare în mod neadevărat că ea a condus autoturismul implicat în tamponare. Totodată, nu a înregistrat în evidenţele Poliţiei Oraşului Năvodari nici sesizarea despre accidentul rutier și a întârziat soluționarea dosarului administrativ privind tamponarea auto, deşi i-a eliberat autoarei sesizării autorizaţie pentru repararea autoturismului avariat.

În cursul zilei curente procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Constanţa.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situaţie să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care se bucură oricare justiţiabil.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Programul "Şcoala altfel" ar trebui înlocuit cu activități mai practice pentru elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰