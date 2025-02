Anastasia, o frumoasă profesoară de dans, a fost găsită fără suflare aproape de miezul nopţii de mama sa, care locuieşte şi ea la Bucureşti. Femeia a primit un apel înspăimântător de la iubitul tinerei care promova terapia deblocării emoţionale prin dans.

După ce a comis crima, bărbatul a sunat-o pe mama fetei şi i-a spus să vină de urgenţă la apartament, însă nu i-a mărturisit gestul extrem. Apoi, a lăsat cheia locuinţei în această cutie de lângă intrare şi a fugit.

Şi-a ucis iubita şi a fugit

"Eram la muncă ieri seara, a venit o doamnă în clădire, a venit cu telefonul, avea Google Translate deschis şi a spus pe telefon "fiica mea a fost ucisă". Am urcat la etajul 4, şi când am urcat, pe dreapta era poliţia, am văzut-o şi părea moartă", a declarat un martor.

Poliţiştii şi medicii chemaţi de mama dansatoarei nu au putut să mai facă nimic pentru Anastasia. Medicii legişti au descoperit că tânăra a fost sugrumată de un bărbat extrem de puternic, cum este iubitul ei, cu care avea conflicte aprige de multe ori. Partenerul ei, un artist stradal, cânta despre dragoste, dar, de multe ori, îşi teroriza prietena.

"Erau ucraineni, se băteau în fiecare zi. Se certau seara", au declarat vecinii.

"Ne ştiam. Dar, sincer, când îl vedeam şi vorbeam cu el părea un pic dubios şi ea era foarte drăguţă şi plină de viaţă. Erau foarte diferiţi dar erau un cuplu", au mai spus vecinii.

În timp ce poliţiştii îl căutau pe Alvian, iubitul victimei, au fost anunţaţi că un tânăr de 28 de ani a încercat să se sinucidă. Era chiar cel care devenea suspect principal.

Individul s-a aruncat în fața metroului chiar la intrarea garniturii în staţie. Conducătorul nu a avut nicio şansă de a reacţiona, așa că trenul l-a lovit în plin. Câteva clipe mai târziu, a ieșit singur de sub garnitură și a urcat pe peron.

Artistul bănuit de crimă a fost dus de urgenţă la spitalul Universitar, unde este şi acum în comă. Medicii îi dau şanse mici de supravieţuire, aşa că poliţiştii trebuie să găsească alte piste care să îi ajute să afle cine şi de ce a ucis-o pe Anastasia.

