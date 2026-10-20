Caz revoltător în judeţul Vaslui. Un preot a fost arestat preventiv după ce ar fi violat, timp de trei ani, o copilă, care la începutul abuzurilor avea doar 12 ani. Şi nu ar fi singura victimă. O altă fetiţă de 13 ani ar fi fost şi ea agresată sexual de preot vara trecută.

Totul a ieșit la iveală, după ce în luna iunie mama uneia dintre victime a făcut o plângere. Fata sa de 13 ani a consumat alcool, pusă de preot. Ulterior, bărbatul a început să o atingă în zonele intime, dar și să o sărute pe frunte și să îi pună mâna în păr.

A violat o fată timp de trei ani

Femeia a mers atunci la autorități, iar pe timpul anchetei, polițiștii au aflat că nu este singura victimă. Se pare că încă din 2023, preotul din Parpaniţa, de lângă Negrești, ar fi început să violeze o copilă care avea atunci doar 12 ani. S-ar fi întâmplat toate aceste lucruri chiar în cadrul centrului social pe care l-a deschis preotul aici, în Parpaniţa, centru în care ar fi trebuit să aibă grijă de copii și să le ofere cursuri pentru școală, suplimentare ca să nu renunțe la studii, dar și o masă caldă.

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De-a lungul timpului, preotul s-a făcut remarcat în județul Vaslui și nu numai tocmai pentru actele sale de binefacere, însă nimeni nu știa că ar fi și un agresor sexual în afara timpului pe care îl petrecea cu acești copii aici, la centru.

Vineri a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din Iași, apoi s-a ales și cu arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Întreaga comunitate este șocată, iar Episcopia Hușilor l-a oprit de la slujire pe durata cercetărilor.