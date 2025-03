În conferinţa de astăzi, s-a discutat despre pericolul de răspândire a incendiilor, cu atât mai mult cu cât seceta nu s-a instalat încă. Dacă astfel de acţiuni nu vor fi oprite în timp util, situaţia ar putea scăpa de sub control în lunile calde de vară care nu sunt foarte îndepărtate.

Mai mult, pe lângă impactul negativ asupra mediului înconjurător, pagubele sunt deja foarte mari. Fumul dens îngreunează de cele mai multe ori intervenţiile şi pune zilnic sănătatea oamenilor, care se află în apropierea focarelor, în pericol.

15 dosare penale şi amenzi de până la 15.000 de euro

Costurile pentru stingerea incendiilor aproape că ating 1 milion de euro. Până în acest moment, autorităţile au deschis 15 dosare penale, iar sancţiunile pentru vinovaţi pot ajunge până la 15.000 de lei.

Raed Arafat, şeful DSU, face apel la populaţie să raporteze imediat orice informaţie legate de persoanele care pun focuri intenţionat, amintind că astfel de acte sunt ilegale şi periculoase.

"Nu putem să punem aceste incendii de vegetaţie de pădure pe seama temperaturilor crescute, pe seama fulgerului. Noi putem să le punem doar pe seama unor acţiuni intenţionate. Am avut un deces deja, al unei femei de 67 de ani, în judeţul Maramureş, găsită carbonizată. Iar, la Caraş Severin am avut un pompier rănit, asupra căruia a căzut o creangă. Pompierul are o fractură de şold şi un traumatism cranio-cerebral, aflându-se internat la spital, viaţa lui fiind în afara oricărui pericol", a declarat şeful DSU.

Potrivit secretarului de stat în MAI, Bogdan Despescu, "Au fost întocmite 15 dosare penale şi sunt vizate cinci persoane. Ca exemplu, în ultimele două zile, în judeţul Alba, au fost înregistrate 14 incendii de vegetaţie, fiind aplicate trei contravenţii şi întocmit un dosar penal. În Bistriţa au fost 10 incendii de vegetaţie şi s-au întocmit 3 dosare penale. Au fost întocmite 15 dosare penale şi sunt vizate cinci persoane. Ca exemplu, în ultimele două zile, în judeţul Alba, au fost înregistrate 14 incendii de vegetaţie, fiind aplicate trei contravenţii şi întocmit un dosar penal. În Bistriţa au fost 10 incendii de vegetaţie şi s-au întocmit 3 dosare penale".

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

