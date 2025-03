Incendiul a izbucnit puţin dupa ora 6 într-un apartament închiriat de un bărbat. Cand a văzut că nu poate stăpâni flăcările, omul a cerut ajutor vecinilor.

"Am aflat că blocul meu şi după două minute mă sună fi-miu, că mama la noi este, chiar noi suntem afectaţi, era fi-miu în casă, dormea", a declarat o locatară.

Incendiu violent la etajul 9 al unui bloc turn din Sibiu

Flăcările ameninţau să se extindă şi la alte apartamente iar zeci de locatari, printre care şi şase copii au fost evacuaţi.

"Am auzit bubuituri în uşă, am deschis puţin geamul, am văzut fum mare acolo, la câteva minute au venit pompierii şi au spus să plecăm aşa cum suntem îmbrăcaţi. Ne-am trezit că ne-au bătut în uşă, ne-au spus să coborâm". "Am văzut fum, ieşea fum, eu am ieşit târziu din casă, nu pot să vă spun altceva nimic, că nu ştiu ce s-a întâmplat", spun martorii.

"În urma incendiului care s-a manifestat cu flacără violentă o parte din apartamentul incendiat a fost afectat precum si bunurile din interior", a declarat Andreea Ştefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Focul a afectat faţada imobilului dar şi un apartament învecinat. "Încă ieşea fum, pompierii erau în acţiune pe scări la etajul respectiv", a declarat locatara.

Două autoturisme au fost avariate după ce bucăţi din balconul cuprins de flăcări s-au prăbuşit peste ele. Pompierii spun că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit provocat de un cablu electric defect.

