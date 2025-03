Georgiana este internată cu băiatul ei, de 15 ani, după ce adolescentul a ajuns în stare gravă la Spitalul Gomoiu. Medicii i-au descoperit o infecţie la coloana vertebrală, care ameninţa să îl lase paralizat.

"Stăteam lângă el pe un scaun şi îl mângâiam pe cap şi îl alinam şi îl încurajam că o să fie bine, că o să trecem peste. Stând prea mult în spital avem nevoie de haine curate, uscate, de un pic de odihnă", spune Georgiana Nicolae, mama unui copil internat.

Georgiana a împărţit nopţi albe, de părinte îngrijorat, cu Mihaela. Altă mamă, internată cu fetiţa ei proaspăt operată la coloana vertebrală. Fata este acum la ATI, dar va avea nevoie de o lungă perioadă de spitalizare şi recuperare. "Clacăm şi părinţii suferă în acelaşi timp cu cei mici. Câteodată obosim şi parcă ai avea nevoie să te retragi, măcar să respiri un pic şi să suferi tu cu tine, să-ţi permiţi un timp al tău", povesteşte Mihaela Coman, mama unui copil internat.

"De obicei ei vin într-o stare destul de critică, sunt ţinuţi în secţie o perioadă, şi când trebuie investigaţii mai amănunţite în terapie intensivă, mama pierde locul din secţie", a declarat Maria Enescu, managerul Spitalului Gomoiu.

Casa Mamei, vis devenit realitate

Casa Mamei şi-a deschis uşa pentru părinţii care aveau nevoie de un loc al lor să îşi tragă sufletul.

"Atunci când am călătorit prima oară ca medic rezident în Franţa, era anul 2005, într-un spital de copii, am fost frapat de faptul că exista o clădire lângă spital pe care Maison des Parents - Casa Părinţilor. Am înţeles că pacientul pediatric înseamnă de fapt o familie întreagă în jurul copilului", a declarat Costel Vlad, şeful Secţiei de Ortopedie Pediatrică, Spitalul Gomoiu.

Cu dormitoare curate, duşuri, maşină de spălat și uscător de rufe, spaţii de depozitare, bucătărie şi sufragerie, toate complet utilate şi dotate, Casa Mamei devine primul astfel de proiect din România. "Când ai copilul sau pe altcineva din familie în spital, vrei să fii aproape de el. Este esenţial să ai acest spaţiu şi sper ca altfel de iniţiative să fie extinse în toate spitalele din ţară", spune Arturo Astibia Cimarra, Director Afaceri Publice al EDP Renewables.

O clădire nefolosită a spitalului Victor Gomoiu a fost renovată de Primăria Capitalei şi amenajată de Fundaţia Mereu Aproape cu sprijinul partenerului său EDP Renewables. "Nu vreau să mă gândesc ce simte o mamă când i se spune că al ei copil trebuie să stea în spital zile, săptămâni, poate luni, ca să se facă bine. Nu te mai gândeşti unde-o să dorm, unde să mă aşez, oare o să mă lase să stau aici lângă pat, pe linoleum, acolo aş vrea să dorm să-mi ţin copilul de mână tot timpul", spune Sandra Stoicescu, preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape.

Casa Mamei este destinată părinţilor care au copiii internaţi la Terapie Intensivă sau trebuie spitalizaţi mult timp. Administrarea noului spațiu îi aparține exclusiv Spitalului Victor Gomoiu.

