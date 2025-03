O săptămână a durat visul american pentru fraţii Tate. După ce guvernatorul Floridei le-a transmis milionarilor că nu sunt bineveniți în Statele Unite, anchetatorii americani pun tunurile pe influenceri.

"Vom folosi toate mijloacele legale pentru a-i trage la răspundere. Am început de astăzi, am trimis citaţii şi mandate de percheziție, vom merge înainte cu toată forţa legii, este o anchetă penală în desfăşurare", a precizat James Uthmeier, procuror general al statului Florida.

Vestea a venit ca un duş rece pentru fraţii care şi-au ocupat până acum timpul în cluburile din Miami sau petrecând la piscină. Andrew Tate i-a sfidat pe procurori.

"Credeţi că dorm cu telefonul plin de dovezi? Credeţi că nu-mi şterg telefonul în fiecare noapte? Credeţi că sunt prost? Veniţi să mă luaţi! Arestaţi-mă! O facem din nou, am făcut-o timp de patru ani în România, credeţi că mă sperie puşcăria voastră de stat, după ce am stat în gulagul est-european?", a declarat acesta în mod public.

O tânără de 23 ani i-a pus pe fraţii Tate în vizorul autorităţilor române, dar şi al celor de peste Ocean

Surse Observator spun că punctul de pornire al anchetei de peste Ocean este un proces civil intentat fraţilor Tate, luna trecută, în Florida. Reclamanta este o americancă de 23 de ani care susţine că influencerii au încercat să o forţeze să se prostitueze în România. Este aceeaşi femeie de la care a pornit şi ancheta în ţara noastră. În 2022, rudele tinerei au anunţat ambasada americană de la Bucureşti că aceasta este sechestrată. Atunci, fraţii Tate au fost arestaţi.

În ciuda acuzaţiilor grave la adresa celor doi fraţi Tate, Andrew a ţinut să specifice: "Rămân aici până când se finalizează cazul. Când voi câştiga aici, ce o să mai spună? Am câştigat în Anglia, am câştigat în România, am câştigat în Florida".

Visul american s-ar putea încheia pentru ei

Avocaţii influencerilor au refuzat să dea detalii despre ancheta din Florida. Iar Andrew Tate, care s-a plâns că i se solicită prea multe interviuri de la televiziunile americane şi britanice, a stabilit un tarif: "Dacă vreţi să vă distrug într-un interviu faţă în faţă - ceea ce pot face cu uşurinţă - plătiţi-mă. 250.000 pe oră. Şi o cutie cu bomboane de ciocolată".

După ce s-a plâns de justiţia din România, Andrew Tate a luat în colimator şi justiţia americană. "Comunism absolut. Sunt super-dezamgit de Statele Unite. Nu mai este America pe care o ştiam. Nu mă tem. Dar sunt sincer dezamăgit!", a scris acesta pe reţelele de socializare.

Altfel se vedea şederea peste Ocean, atunci când au decolat de la Otopeni, la bordul unui avion de lux.

Autorităţile din Florida nu i-au pus încă sub acuzare pe fraţii Tate. Aceştia ar trebui să revină în România până pe 25 martie, pentru formalităţile legate de controlul judiciar.

