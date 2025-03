"A fost foarte greu, foarte greu, foarte dureros". Cu lacrimi în ochi şi epuizată de veghea la patul fiului, mama lui Sabin îşi aminteşte că tot calvarul a început de la o simplă înţepătură într-un cui.

"Am zis că e ok, o să-i treacă, că a mai fost înţepat. Peste noapte, copilul tot plângea, că îl doare, îl doare. Am plecat dimineaţă la spital, am chemat salvarea, ne-am dus la urgență la noi, la Județean", spune Ramona Ciolacu, mama copilului.

Durerile nu au trecut nici după două consultaţii la spitalul din Drobeta-Turnu Severin, ba chiar s-au acutizat. Mama băiatului îi acuză pe medicii de acolo că nu au luat problema în serios. "Nu l-au crezut, au zis că e un plâns aşa... Că simulează, să mă duc cu el în altă parte, la altfel de control, că nu e din cauza piciorului", adaugă Ramona Ciolacu, mama copilului.

În pericol de moarte, din cauza unui cui

Copilul de 12 ani se simţea tot mai rău, inclusiv după ce a fost internat în secţia de chirurgie la spitalul din Drobeta. La puţin timp după externare nu putea să se mai mişte. Abia atunci medicii i-au pus diagnosticul tetanos şi l-au trimis cu elicopterul SMURD la Timişoara. Boala începuse să îi afecteze şi alte organe.

"Pacientul a fost internat direct în Terapie Intensivă, a fost intubat ototraheal şi ventilat mecanic. A stat intubat aproximativ 3 săptămâni", a declarat Daniel Jipa, medic specialist ATI. "În urma analizelor efectuate, copilul nu avea acoperire vaccinală, avand anticorpii spre zero, adică fără a fi protejat. Este un caz grav de tetanos", spune Alexandra Herlo, medic specialist boli infecțioase.

Asemenea cazuri, foarte rare, sunt extrem de greu de de tratat. Lupta pentru salvarea băiatului a durat mai bine de o lună şi s-a dat în secţia de Anestezie Terapie Intensivă. Când a ajuns, viaţa lui atârna de un fir de aţă, şi era la un pas să se rupă. Acesta este cel de-al treilea pacient salvat în ultimii doi ani de medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase.

Acum, Sabin îşi revine încet, încet. Urmează, însă, o lungă perioadă de recuperare.

Vaccinul antitetanos face parte din schema națională de imunizare şi rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva bolii care poate fi fatală.

