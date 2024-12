Prins băut la volan, un şofer din Alba a încercat să cumpere un poliţist cu bani şi a plusat cu coniac. Cum a recționat agentul de la Rutieră

Un şofer din Alba a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind eliberat sub control judiciar, după ce a încercat să mituiască de mai multe ori un poliţist din Severin, ca să nu-l lase fără permisul de conducere. Agentul a refuzat de fiecare dată și l-a înregistrat pe individ cu bodycam-ul din dotare.

Un bărbat din Alba a încercat să mituiască un polițist din Mehedinţi, dar s-a ales cu dosar penal. Era băut la volan și avea permisul suspendat așa că s-a gândit să se înțeleagă cu agentul, oferindu-i diverse sume de bani și chiar 5 litri de coniac.

Un șofer din Alba a încercat să dea mită în bani și alcool unui polițist. A fost filmat cu bodycam-ul din dotarea agentului

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale Anticorupţie, polițistul a refuzat de fiecare dată și l-a înregistrat pe individ cu bodycam-ul din dotare.

"Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți au fost sesizați cu privire la faptul că, în data de 07.12.2024, în jurul orei 11:30, un bărbat în vârstă de 38 ani din județul Alba, conducător auto depistat în trafic pe raza municipiului Drobeta – Turnu Severin, a promis, în repetate rânduri unui polițist din cadrul Poliției mun. Drobeta-Turnu Severin diverse sume de bani, respectiv 500 lei, 5000 lei, 6000 lei, precum și cantitatea de 5 litri de coniac, pentru ca acesta să nu îi reţină permisul de conducere şi să nu întocmească acte de constatare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi refuzul sau sustragerea de la prelevare de mostre biologice. Anterior, în jurul orei 08:30, polițiștii din cadrul Poliției mun. Drobeta-Turnu Severin l-au depistat în trafic pe raza municipiului pe conducătorul auto menționat, în timp ce era la volanul unui autoturism. Pentru că acesta emana halenă alcoolică și a refuzat testarea cu aparatul etilotest, a fost condus la Secţia U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, unde a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor a rezultat faptul că sus-numitul avea dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a faptului că, în noaptea precedentă, a fost depistat în trafic conducând sub influența alcoolului și a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițistul a respins de fiecare dată propunerile conducătorului auto și a formulat sesizare în acest sens. Acesta a înregistrat momentele promisiunii sumelor de bani și a bunurilor cu titlu de mită, cu dispozitivul body-cam din dotare. Ca urmare a denunțului, a fost sesizat de îndată Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți fiind înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. În urma activităților derulate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție în baza ordonanțelor de delegare, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită", se arată în comunicatul DGA.

Inițial, în cauză, a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, șoferul din Alba a fost eliberat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

