Un nou caz şocant într-o şcoală din România. O profesoară de matematică a fost înjunghiată de un elev de clasa a VII-a la o şcoală din Bistriţa. În sprijinul femeii, a sărit un alt elev, care a fost şi el rănit.

Incidentul a avut loc în jurul orei 8.40. Elevul violent a fost imobilizat de oamenii legii. Profesoara a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Colegul rănit a primit îngrijiri la fața locului, iar apoi a fost și el transportat la spital.

Ce spun poliţiştii

În dimineața zilei de 19 octombrie a.c., în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unități de învățământ din municipiul Bistrița, ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

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Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale.

La fața locului intervin polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița, precum și polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.