Profesorul de biologie, în vârstă de 55 de ani, a fost luat în cătuşe de poliţişti din şcoală. Este acuzat că şi-ar fi hărţuit sexual mai multe eleve, ar folosit un limbaj obscen şi le ar fi atins pe copile. Totul a ieşit la iveală după fetele i au spus dirigintelui ce se întâmplă la ore. Ceilalţi profesori au alertat imediat poliţia.

"Au avut, din câte am înţeles, oră de dirigenţie şi acolo au fost menţionate anumite aspecte care au fost comunicate şi pe baza lor s-a făcut solicitarea intervenţiei Poliţiei. Nu am ştiut că are astfel de ieşiri şi când am aflat atunci s-a făcut ce trebuie făcut", a declarat Horea Matiș, directorul liceului "Octavian Goga" Huedin.

Poliţiştii l-au reţinut imediat pe profesor şi au început cercetările. Agenţii au descoperit că individul nu este la prima abatere. "Poliţiştii Compartimentului de Investigaţii Criminale au extins cercetările stabilind existenţa unei alte fapte similare, comise în acelaşi mod", spune Iulian Timșa, purtator de cuv IPJ Cluj.

Bărbatul a fost arestat prevenit pentru 30 de zile, iar poliţiştii continuă investigaţiile. Între timp, şi Inspectoratul Şcolar a luat măsuri. "În situaţia în care salariatul unei unităţi şcolare este arestat preventiv, contractul individual de muncă se suspendă de drept", a declarat Amalia Stoenescu, Inspector şcolar general adjunct.

Bărbatul este profesor din 1998 şi a predat la mai multe şcoli din judeţul Cluj. La liceul din Huedin a venit din toamnă. Înainte de a intra în învăţământ a fost jandarm.

