Profesorul pensionar acuzat că ar fi agresat sexual o fată de 14 ani pe care o medita, la el acasă a fost lăsat liber de jucători. Fost director de liceu, bărbatul este cercetat sub control judiciar. Procurorii au contestat decizia magistraţilor şi fac verificări pentru a vedea dacă dascălul a făcut şi alte victime.

Vezi și

Până în acest moment la dosar regăsim atât declaraţia fetei, cât şi mai multe obiecte pe care poliţiştii le-au ridicat în urma percheziţiei de la biroul bărbatului, dar şi de la domiciul său pentru că vorbim de două apartamente diferite. Bărbatul a venit din Olt iar atunci când a ieşit la pensie era director al unui liceu important de acolo dar şi consilier local şi a venit aici pentru a da meditaţii la matematică.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar

Aici veneau şi mai mulţi copii minori. Acesta este acuzat că ar fi pipăit-o şi acuzat-o pe una dintre elevele sale. Fata s-ar fi comportat ciudat şi le-ar fi spus părinţilor, moment în care adulţii au sesizat poliţia. Poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore, dar a fost lăsat ulterior sub măsura controlului judiciar. Este deci liber dar trebuie să vină la secţia de poliţie oricând hotărăsc poliţiştii, în plus nu mai are voie să dea meditaţii copiilor.

Polişiltii continuă cercetările pentru că vor să afle dacă sunt şi alte victime în acest caz, dacă şi alţi minori au păţit acelaşi lucru, chiar dacă până în acest moment bărbatul nu a avut alte antecedente penale.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Este factura la căldură pe ianuarie mult mai mare decât cea din decembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰