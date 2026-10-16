La Iaşi, pelerinajul de Sfânta Parascheva a venit şi cu o descoperire care i-a lăsat pe poliţişti cu gura căscată. Un bărbat care cerşea mila trecătorilor era plin de bani.

Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore

Bărbatul cerșea într-un scaun cu rotile.

Omul ar avea în proprietate un Lexus, iar în doar opt ore a strâns din cerşit peste 9.000 de lei. Un câştig care a atras atenţia Poliţiei: banii au fost confiscaţi, iar bărbatul s-a ales cu o amendă.

Acesta a fost identificat de polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții. În urma verificărilor, agenții au întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției, în baza Legii nr. 61/1991, coroborată cu O.G. nr. 2/2001.

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Se pare că, în cazul lui, mila trecătorilor a fost mai profitabilă decât multe joburi cu normă întreagă.