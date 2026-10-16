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Video Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore

Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore
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Editor Clara Mihociu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.10.2026, 07:47 | Modificat la 16.10.2026, 07:55

La Iaşi, pelerinajul de Sfânta Parascheva a venit şi cu o descoperire care i-a lăsat pe poliţişti cu gura căscată. Un bărbat care cerşea mila trecătorilor era plin de bani.

Bărbatul cerșea într-un scaun cu rotile.

Omul ar avea în proprietate un Lexus, iar în doar opt ore a strâns din cerşit peste 9.000 de lei. Un câştig care a atras atenţia Poliţiei: banii au fost confiscaţi, iar bărbatul s-a ales cu o amendă.

Acesta a fost identificat de polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții. În urma verificărilor, agenții au întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției, în baza Legii nr. 61/1991, coroborată cu O.G. nr. 2/2001.

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Se pare că, în cazul lui, mila trecătorilor a fost mai profitabilă decât multe joburi cu normă întreagă.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova.

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