Pentru sinistraţi, fiecare nouă zi este o luptă... viitura le-a luat tot, unora chiar şi persoane dragi.

"Noi, cand am iesit afara, apa era deja mare. A venit apa mai tare şi nu a mai apucat să iasă. Am strigat ore în şir, am sunat non stop la 112 şi nu a venit nimeni", a declarat nora uneia dintre victime.

20.000 de oameni, afectaţi de inundaţii

20.000 de oameni din judeţul Galaţi sunt afectaţi de inundaţiile catastrofale care au lovit cu forţă distrugătoare 6.000 de gospodării din 26 de localități. Viiturile au transformat totul într-o mare de mâl... de la străzi şi porţiuni de cale ferată, la grădini, case şi terenuri agricole. Din cauza animalelor moarte, pe localnici îi pândeşte şi pericolul unor epidemii.

"Este o capră, găini, un cal. Toate moarte!", spune un localnic.

Pagubele sunt enorme. În afară de gospodării, silozuri şi ferme de animale au fost făcute una cu pământul. În comunele nimicite de ape, localnicii se plâng că autorităţile i-au uitat.

"Am şi copii mici, unde să mă duc? Domn primar l-am sunat, nu răspunde. Unde este dânsul? L-am susţinut când am avut nevoie, acum unde este?" "S-a distrus tot, nu avem ce face. În special electronică, e la pământ", au declarat localnicii.

Viitura a distrus şi 40 de şcoli din judeţul Galaţi, iar 5.000 de elevi nu mai au unde să facă ore. Curtea şcolii din Pechea este distrusă în totalitate, iar la interior situaţia este şi mai gravă. Pompierii şi angajaţii şcolii se chinuie să scoată noroiul de pe holuri şi din clase ca elevii să poate înceapă cursurile cât mai curând.

Cale ferată distrusă complet

Peste 2.000 de case nu sunt încă alimentate cu energie. Un elicopter Black Hawk aduce stâlpi de electricitate pentru echipele care repară liniile. Sunt şi efecte care greu vor fi greu de înlăturat. Viitura a distrus complet o cale ferată.

Calea ferată care face legătura între Galaţi şi Bârlad este total impracticabilă. Viitura de săptămâna trecută a spălat pur şi simplu tot terasamentul de sub ea, iar linia de tren stă suspendată în aer în acest moment.

"Dacă ar fi bănuţi, în două luni am pune o pe picioare. Sunt vreo 7 kilometri de cale ferată care trebuie reabilitaţi din nou", a declarat un reprezentat.

Ajutoare pentru sinistraţi au fost trimise din Suceava, Iaşi, Cluj, Vâlcea, Gorj şi chiar Bucureşti. Iar Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din toată ţara au trimis aproape o mie de pompieri în sprijinul salvatorilor din judeţul Galaţi.

