Reacția ministrului Sănătății la cazul lui Andrei, băiatul de 16 ani care a murit cu zile în spitalul din Târgu Jiu: "Eu, ca om, l-aş fi operat"

"Nu vreau să mă antepronunţ, dar eu, ca om, dacă aş fi avut un asemenea caz în care era vorba de viaţă şi de moarte şi dacă eram în locul chirurgului, l-aş fi operat în mod evident pe acest tânăr, pentru că vorbim, de fapt, de un adolescent de 16 ani", a declarat, joi, ministrul Sănătăţii, alexandru Rafila, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor legată de cazul băiatului de 16 ani care a murit, marţi, în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiui, în aşteptarea unei ambulanţe care să-l ducă la Craiova, scrie News.ro.

Ce spune Ministrul Sănătăţii despre cazul adolescentului mort de peritonită

Medicul chirurg Valentin Neagu, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a refuzat să-l opereze pe băiatul de 16 ani spunând că nu are competenţă pediatrică şi a solicitat transferul la Craiova, însă ambulanţa din Dolj a venit după mai bine de trei ore, când deja era prea târziu.

Legea sănătăţii spune că adolescentul ar fi trebuit operat, fiind o urgenţă medicală.

De altfel, surse din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu au declarat pentru News.ro că şefii celor două secţii de chirurgie din unitatea medicală au întrebat, într-o şedinţă a Consiliului Medical al spitalului, dacă chirurgii din unitatea sanitară pot opera şi pacienţi minori şi li s-a spus că da, dacă este vorba despre cazuri urgente.

Lanţul de erori care a dus la moartea tragică a lui Andrei

În plus, conducerea SJU Târgu Jiu a trimis, la 1 noiembrie, o adresă către Colegiul Medicilor şi va trimite una şi Ministerului Sănătăţii, pentru a cere lămuriri privind posibilitatea medicilor de a interveni în cazul copiilor dacă nu sunt specializaţi în pediatrie.

Doi medici au fost sancţionaţi cu amendă după moartea băiatului de 16 ani, ajuns cu peritonită la spitalul din Târgu Jiu. Un lanţ sinistru de erori a dus la o tragedie ce putea fi evitată. Copilul a fost văzut de cel puţin şase medici, dar nu a fost operat pentru că în spital nu exista un chirurg pediatru. Mai mult, nu a putut fi trimis de urgenţă cu ambulanţa la Craiova pentru că la Ambulanţă nu era niciun medic de gardă.

Ce măsuri va lua Ministerul Sănătății

Potrivit ministrului Sănătăţii, discuţia legată de venirea ambulanţei, „mai devreme sau mai târziu”, nu ar avea relevanţă, pentru că şi dacă venea cu o oră sau o oră şi jumătate mai devreme se întâmpla decesul în ambulanţă. "Nu cred că asta era, pentru că s-a întâmplat (n. red. decesul) în unitatea de primiri urgenţe, adică într-o unitate medicală".

"Vreau să vă spun ce am făcut noi, ca să nu mai o lungesc, că am avut două teme. Una a fost legată de continuarea tratamentului, mai ales pentru copii şi adolescenţii cu boli cronice, în momentul în care devin adulţi şi ştiţi bine că în 1 septembrie a apărut o ordonanţă care face posibilă tratarea lor şi după vârsta de 18 ani până la vârsta de 21 de ani în spitalele sau secţiile de pediatrie. Unii au înţeles mai mult, alţii mai puţin. Şi atunci am făcut completări la acea ordonanţă de urgenţă şi s-a întâmplat să apară şi cazul de la Gorj. Şi aceste completări dintr-un nou proiect care va fi aprobat ori astăzi (n. red. joi), în şedinţa de Guvern, ori săptămâna viitoare, am introdus în mod explicit această prevedere că aceste cazuri în care viaţa este în pericol trebuie intervenit până la urmă, indiferent de unitatea sanitară în care tratează pacientul. Eu cred că şi din punct de vedere uman trebuie să gândim lucrurile astea. Nu putem tot timpul să căutăm eventual o prevedere care să ne împiedice să facem ceva", a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila a spus că nu a trimis Corpul de control al Ministerului Sănătăţii să facă verificări la Târgu Jiu pentru că ancheta a fost făcută, în limita competenţelor legale, de către Direcţia de Sănătate Publică, instituţie care a aplicat şi nişte sancţiuni.

"Are loc şi ancheta profesională a Colegiului Medicilor şi există şi o anchetă penală în curs în momentul de faţă pentru omor din culpă. Ştiţi că legea acordă anumite competenţe care trebuie respectate, mai ales când este vorba despre o anchetă penală în curs", a menţionat Rafila.

Ministrul a completat spunând că a văzut toată lumea, până la urmă, că acolo se discută despre comportamentul câtorva cadre medicale, care trebuie evaluat de către Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor, care poate face recomandări şi poate comunica rezultatele.

"Ei sunt sunt singurii îndreptăţiţi să comunice rezultatele anchetei profesionale către parchete", a mai spus ministrul Rafila.

