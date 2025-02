Reacţia şefului UPU Vâlcea, după ce un medic a numit pacienţii "ţărani" şi "milogi": "Cum poţi fi empatic cu o persoană care te înjură?"

"Vă scriu în speranţa că veţi înţelege situaţia critică a întregului personal al secţiei UPU-SMURD Vâlcea care a apărut că urmare a lipsei acute de personal medical (medici şi asistenţi) personal auxiliar şi a supraaglomerării secţiei cu pacienţi non-urgenţe! În tot acest timp suntem atacaţi constant în mediul on-line de către un grup de persoane nemulţumite de spitalul judeţean, jigniţi , batjocoriţi ori chiar agresaţi care găsesc orice motiv pentru a ne denigra. Îl susţin în totalitate pe dr. Sorin Alexandru care are modul sau de a-şi exprimă nemulţumirea, a cărei indignare este a întregului personal medical al secţiei care-şi desfăşoară activitatea în mod onest şi civilizat! «Ordinari, şpăgari, criminali» sunt apelativele cu care suntem catalogaţi pentru că pacienţii aşteaptă cu orele pe holuri şi nu sunt băgaţi în seama, uitând că în tot acest timp în cabinet există un singur medic şi 2-3 asistenţi pentru 25-30 de pacienţi care se află instantaneu în secţie şi care trebuie consultaţi, investigaţi cu analize de sânge, explorări radiologice, EKG, trataţi, internaţi ori externaţi cu reţetă", scrie medicul Florin Nicolae, într-un mesaj postat pe Facebook.

Cum explică medicul timpul mare de aşteptare

Acesta explică faptul că, potrivit protocolului naţional de triaj, pacienţii încadraţi în categoriile cod verde şi albastru "pot şi trebuie să aştepte, pentru că medicul nu doarme”, ci are de consultat alţi pacienţi "cu o prioritate mai mare...şi care au dreptul de a fi consultaţi chiar dacă «urgenţa ta este cea mai mare»".

"Aceşti pacienţi care reprezintă non-urgenţe şi care reprezintă consultaţii medicale, pot fi trataţi foarte bine la medicul de familie, în ambulatoriul de specialitate, la centrele de permanenţă. Dacă vin la UPU-SMURD vor fi iniţial triaţi apoi trebuie să aştepte - că peste tot în lume - căci există alţi pacienţi cu o prioritate mai mare. Vă pot arată multe exemple printre care: o durere de ani de zile de genunchi ori de deget, o nelinişte, inapetenţă, scădere în greutate, ureche înfundată ,interpretarea analizelor medicale de la diferite cabinete din oraş ori chiar greţurile apărute de la o sarcina de care pacienta nu ştie”, explică medicul, subliniind că, în acelaşi timp, pacienţi în stare gravă, cu suspiciune de accident vascular cerebral, infarct miocardic, pancreatită, insuficienţă respiratorie acută, politraumatisme ori hemoragii sunt "consultaţi şi trataţi imediat de către 1 medic şi 1-2 asistenţi pentru 8-10 pacienţi în acelaşi timp”.

"Aici diferenţa între viaţă şi moarte se măsoară în minute...de priceperea, devotamentul şi liniştea cadrelor medicale depinde evoluţia ulterioară a pacienţilor critici! Pentru noi, medici şi asistenţi medicali, familia o reprezintă turele de zi, nopţile de gărzi din weekend sau din zilele de sărbătoare, de orele de somn de acasă şi de câteva săptămâni de concediu pe an! Ne-am ales această meserie din dragoste pentru oameni, de a fi alături de semenii noştri în momentele critice de peste 25 de ani... timp în care unii dintre noi ne-am şubrezit sănătatea, am trăit aceeaşi neputinţă în faţă morţii...de fiecare dată am luat-o de la capăt înţelegători, zâmbitori şi calmi cu pacienţii şi mai ales cu aparţinătorii. Nu ne dorim vreo recompensă pentru asta, faptul că un pacient critic va merge acasă vindecat ... este cea mai mare mulţumire, dar în primul rând vrem să fim RESPECTAŢI! Cine vede rolul medicilor, a dascălilor în societate , în zilele de azi când ura, neputinţă şi neajunsurile au înlocuit orice urmă de omenie... înţeleg activitatea medicală în secţie şi faptul că pacienţii cu afecţiuni grave mor peste tot în lume! Empatia cadrelor medicale ţine de modul şi mediul în care lucrează, de relaţia medic-pacient şi mai ales medic-aparţinător...de modul în care medicii sunt respectaţi. Cum poţi fi empatic cu o persoană care te înjură?”, argumentează medicul.

Şeful UPU ia apărarea colegilor

Acesta îşi cataloghează colegii drept "oameni responsabili şi cu dăruire” şi susţine că "autorităţile locale fac eforturi pentru a crea un mediu cât mai bun pentru a trata toţi pacienţii”.

Şeful UPU – SMURD Vâlcea admite că "există loc şi pentru mai bine în ceea ce priveşte atitudinea unor medici, asistenţi ori personal auxiliar, pentru că nu toţi oamenii sunt la fel”, dar subliniază că echipa pe care o conduce este una devotată şi cere ca pacienţii să aibă încredere în personalul medical.

"În speranţa că am fost pe deplin înţeles de către cei care au nevoie de noi, va asigur de respectul şi dragostea mea, şi nu vreau să întru în polemici cu nimeni ... Vreau să ne vedem în oraş, la un ceai, o bere... dar nu la spital!”, conchide medicul Nicolae Florin.

Medicul Sorin Alexandru de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea a transmis, pe Facebook, un mesaj extrem de critic la adresa unora dintre pacienții unității sanitare, pe care îi numește ”niște neica nimeni” și ”o grămadă de țărani cocliți și analfabeți, la care se umflă placajul pe ei cum că nu sunt tratați corect în spitale”. ”La câtă cerneală ați băut și cât câștigați voi, ar muri dreaq medicii de foame, idioților”, le spune medicul celor care susțin că doctorii sunt plătiți din contribuțiile lor.

