Reacţia unei turiste americane după ce a vizitat Therme Bucureşti: "La intrare, te simţi că la aeroport"

Therme Bucureşti, unul dintre cele mai cunoscute centre de relaxare din România, nu a reuşit să o impresioneze pe Monae, o turistă americană pasionată de spa-uri. Tânăra a povestit pe TikTok că experienţa a fost diferită de ceea ce îşi imaginase, iar prima surpriză neplăcută a avut-o chiar de la intrare.

O turistă din SUA, care se declară pasionată de centrele spa, a stârnit numeroase reacţii pe contul ei de TikTok după ce a povestit experienţa ei la Therme Bucureşti. Tânăra a explicat de ce vizita la complexul din apropierea Capitalei nu a fost tocmai pe gustul ei.

Americanca spune că a fost surprinsă încă de la sosire de dimensiunile impresionante ale complexului, dar şi de procedurile complicate de acces, pe care le-a comparat cu un control de securitate la aeroport. Un alt detaliu care i s-a părut neobişnuit a fost faptul că vestiarele nu sunt separate între ele.

"Acesta este cel mai mare centru spa din Europa şi, sinceră să fiu, nu mi-a plăcut. Procedura de intrare mi s-a părut mai degrabă ca un control la aeroport decât intrarea într-un centru spa. Nu v-aş spune să nu mergeţi acolo, dar iată ce trebuie să ştiţi pentru a avea o experienţă mai plăcută", a povestit Monae, tânăra americancă.

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De ce a dezamăgit-o Therme Bucureşti pe turista americană

Principala nemulţumire a tinerei a fost legată de diferenţa dintre ceea ce se aştepta să găsească într-un centru spa şi atmosfera din interiorul complexului.

Americanca a explicat că, în opinia ei, Therme Bucureşti seamănă mai degrabă cu un parc acvatic destinat distracţiei decât cu un loc în care vizitatorii vin pentru linişte şi relaxare.

Toboganele, barurile din piscine, cafeneaua şi numeroasele bazine interioare şi exterioare i-au accentuat această impresie. În plus, în timpul vizitei, în piscina a început o sesiune de aerobic în apă, care a animat atmosfera. Deşi a recunoscut că i-a plăcut activitatea, turista a considerat că muzica şi agitaţia nu se potrivesc cu ideea de spa.

Tânăra a vorbit şi despre diferenţa dintre termenii folosiţi pentru promovarea centrelor de relaxare. Aceasta a susţinut că un complex termal ar trebui asociat cu surse naturale de apă termală, spre deosebire de alte centre spa care folosesc apă tratată şi încălzită artificial.

Ce i-a plăcut la Therme şi ce taxă a surprins-o la final

Chiar dacă experienţa nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, americanca a avut şi lucruri bune de spus. A lăudat curăţenia, vegetaţia naturală din interiorul complexului şi facilităţile moderne, printre care paturile de hidromasaj, saunele şi zonele de wellness.

În schimb, a fost dezamăgită că nu a găsit bazine cu apă foarte fierbinte, aşa cum se aştepta la un centru spa. O altă surpriză neplăcută a avut-o şi la finalul vizitei, când a aflat că trebuie să achite o taxă suplimentară pentru accesul într-o anumită zonă a spa-ului.

Reacţiile românilor după criticile turistei

Videoclipul postat de americancă a stârnit numeroase reacţii în mediul online. O parte dintre utilizatori au criticat-o pentru că ar fi avut aşteptări greşite de la Therme Bucureşti şi i-au reproşat că nu face diferenţa între parc acvatic şi centru destinat exclusiv relaxării.

Tânăra a reacţionat ironic la comentariile primite şi a spus că majoritatea românilor pe care i-a întâlnit în timpul vizitei ei au fost prietenoşi şi ospitalieri, comparativ cu cei care au criticat-o pe Internet.