Cetatea Râşnov, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din centrul României, ar putea fi din nou restaurată, după mai bine de şase ani în care porţile au rămas închise pentru vizitatori. După mai multe neînţelegeri cu fostul constructor, autorităţile au desemnat, prin licitaţie, o nouă firmă care să continue lucrările. Şantierul ar putea fi redeschis chiar din noiembrie. Miza este readucerea cetăţii la strălucirea de altădată şi redeschiderea ei pentru turiştii care ajung la poalele Tâmpei şi în împrejurimi. Până atunci, rămâne să vedem dacă vremea va ţine cu echipele de muncitori şi dacă lucrările vor avansa, de data aceasta, fără noi întârzieri.

Închisă de şase ani și prinsă într-un șir de conflicte și întârzieri, Cetatea Râșnov ar putea avea, în sfârșit, o nouă șansă la restaurare. Totul a început în 2020, când monumentul a fost închis pentru lucrări. Doi ani mai târziu, neînțelegerile legate de scumpirile din pandemie au dus la blocarea șantierului. Iar acum, licitația pentru reluarea lucrărilor vine cu o surpriză.

"A fost desemnat un câştigător, doar că ocupantul locului doi a depus o condestaţie şi asta prelungeşte cumva toată această procedură. Noi sperăm până la finalul lunii noiembrie să finalizăm cu tot cu contestaţie tot acest procedeu", a declarat Răzvan Iancu, purtător de cuvânt Primăria Râșnov.

Ridicată în secolul al XIII-lea, pe Dealul Cetății, fortificația din Râșnov a fost, timp de secole, un refugiu pentru localnici în fața invaziilor. Cu ziduri de apărare, turnuri și căsuțe medievale, cetatea a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din zonă, vizitat de sute de mii de oameni înainte de închiderea pentru restaurare. Acum, după ani de blocaje, autoritățile încearcă să-i redea strălucirea de odinioară.

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Ultimul constructor care a lucrat la Cetatea Râşnov a lăsat proiectul la un stadiu de realizare de 40%. În prezent schelele şi structurile instalate pentru susţinerea zidăriei îi întâmpină pe turişti în acest loc.

Astfel, până la finalizarea lucrărilor, oaspeţii pot vizita doar curtea exterioară şi un turn.

"Am auzit despre acest castel şi când am ajuns aici nu am putut intra înăuntru", a spus o turistă străină.

"Cred că sunt multe pericole înăuntru. Ok. Din cauza lucrărilor. Sper că se va deschide repede", a spus un turist străin.

Restaurarea Cetății Râșnov presupune o investiție de peste 28 de milioane de lei, fără TVA. Oferta a fost desemnată, însă procedura este încă blocată de o contestație. Autoritățile speră să depășească și acest obstacol, pentru ca monumentul care a atras sute de mii de turiști să poată fi readus la strălucirea de odinioară.