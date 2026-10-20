Noi informaţii pentru șoferi, mai ales pentru cei care circulă astăzi pe DN1, spre Ploiești sau București. Traficul este oprit pe ambele sensuri, în Prahova, chiar la această oră, pentru montarea unei pasarele pietonale. Şoferii sunt nevoiţi aşadar să folosească ruta ocolitoare cât timp sunt în vigoare restricţiile.

Nu este exclus ca până la ora 14 să fie reinstituite restricții de circulaţie, pentru că autoritățile au anunțat că în intervalul 10-14 vor face aceste lucrări. Au finalizat o parte dintre lucrări, există mai multe semne din acelea temporare cu privire la lucrările rutiere.

De asemenea, au anunțat că vor continua lucrările și miercuri noapte, de la ora 00 până la ora 4 dimineața, atunci cel mai probabil se va face cea mai mare parte din lucrare, când se va aduce întreaga structură a pasarelei pe DN1.

Şoferii care se vor lovi de aceste restricții vor fi nevoiți să aleagă rutele ocolitoare prin localități, să iasă de pe DN1 și să treacă direct prin localități. Este vorba de un fragment destul de scurt al DN1, aproape două localități pe care trebuie să le parcurgă pentru a trece de aceste restricții.

Articolul continuă după reclamă

Este o pasarelă pietonală, o construcție importantă, mai ales pentru siguranța pietonilor, pentru că foarte mulți traversează neregulamentar pe DN1 și au loc și foarte multe accidente.