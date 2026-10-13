Încă o fabrică de permise descoperită, de această dată, în Ilfov. Mai mulţi poliţişti şi angajaţi ai unor şcoli de şoferi sunt suspectaţi că luau şpagă pentru a-i truca examenele.

Şpaga pornea de la mici atenţii pentru obţinerea mai repede a plăcuţelor de înmatriculare şi ar fi ajuns la 500 de euro, pentru cei care voiau sa ia proba practică, adică traseul. Procurorii DNA au făcut astăzi 15 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov.

Banii ar fi fost plătiţi şi candidaţii care voiau să fie programaţi mai repede la examenul auto, fără să mai aştepte săptămâni sau chiar luni până să le vină rândul.

Instructorii auto ar fi avut rolul de intermediari. Ei ar fi făcut legătura între candidaţii dispuşi să plătească şi poliţiştii de la Serviciul de Permise Ilfov.

Articolul continuă după reclamă

Şi nu era singura afacere suspectă. Procurorii spun că se primeau bani şi pentru eliberarea sau preschimbarea mai rapidă a permiselor. Practic, orice operaţiune de la permise avea un preţ.

Acum, procurorii încearcă să stabilească exact câţi poliţişti erau implicaţi, câţi bani au fost încasaţi şi câţi şoferi ar fi beneficiat de aceste intervenţii ilegale. Rămâne de văzut câte persoane care făceau parte din această caracatiţă a şpăgii de la permise vor fi în cele din urmă şi reţinute.