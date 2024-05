Rezultate LOTO 6/49 duminică 12 mai 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 mai 2024, Loteria Română organizează noi trageri loto. La ultimele trageri loto, au fost s-au acordat 13.347 de câştiguri, în valoare totală de peste 729.800 lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 12 mai 2024

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,42 milioane de lei (peste 487.400 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,46 milioane de lei (peste 1,90 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,70 milioane de lei (peste 745.300 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 162.300 de lei (peste 32.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13.000 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 46.900 de lei, iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.700 de lei (peste 10.500 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 23, 45, 34, 4, 38 + 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 7 3 3 2 0 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 9 0 3 8 8 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7 8 0 5 6 7 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 30, 27, 2, 34, 6, 5

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 19, 43, 41, 46, 35, 40

