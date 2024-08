Nicoleta Melania Toma, în vârstă de 39 de ani, a plecat în vacanță în Turcia pe 15 august. Două zile mai târziu, totul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru familia ei

De pe 17 august, femeia a întrerupt brusc contactul cu familia iar din acea zi nimeni nu mai știe nimic de ea.

Româncă dispărută în Istanbul

Familia cere cu disperare ajutorul oamenilor, în speranța că cineva ar putea avea detalii despre Nicoleta.

"Inaltime:160 cm Greutate:70 kg Corpolenta:CORPOLENT Culoare par:NEGRU Natura par:DREPT Lungime par:MIJLOCIE Culoare ochi:CAPRUI. Informații legate de data si locul disparitiei: In 15.08.2024 a plecat in vacanta in Istanbul-Turcia, iar din 17.08.2024 a intrerupt legatura cu familia. Dacă aveți informații vă rugăm să contactați imediat la numerele de telefon Date de contact: (0746) 632 609, (0721) 144 932. De asemenea, puteți contacta Poliția la numărul de urgență 112. Distribuiți acest anunț pentru a ne ajuta să o găsim pe Nicoleta! Orice informație contează!", a scris familia Nicoletei pe Facebook.

