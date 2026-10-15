Armata Română şi-a mărit flota de transport aerian cu încă un avion Hercules, primit gratuit din Statele Unite. Aeronava poate transporta zeci de militari şi tone de echipamente, inclusiv în zone greu accesibile. Este al optulea aparat de acest tip transferat României de americani, în cadrul unui program de sprijin militar derulat de trei decenii.

Acest C-130H Hercules a aterizat la Otopeni săptămâna trecută, după un zbor peste Atlantic, cu escală în Marea Britanie. A intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române, după o donaţie făcută de Statele Unite.

Avionul Hercules poate transporta aproape 20 de tone de echipamente militare sau peste 90 de soldaţi complet echipaţi. Are patru motoare cu elice, poate atinge o viteză de aproape 600 de kilometri pe oră şi poate ateriza inclusiv pe piste scurte, slab amenajate. Este folosit atât pentru misiuni militare, cât şi pentru evacuări medicale sau intervenţii în caz de dezastre.

Hercules este unul dintre cele mai longevive avioane militare de transport din lume. Primele modele au intrat în serviciul armatei americane în 1956, iar versiunile modernizate continuă să zboare şi astăzi. Cel primit de România a fost folosit 30 de ani de US Air Force şi mai poate zbura în siguranţă încă două decenii, spun specialiştii.

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"Este un avion care sprijina Forţele Aeriene ale României pentru a extinde exerciţiile şi misiunile pe care le facem. Ajută la pregătirea pilotilor noştri printr-o capabilitate suplimentară", a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Deocamdată, aeronava poartă însemnele americane, dar într-o lună va fi gata de zbor. "Aeronava a fost luată în primire, urmează să intre într-un proces, urmează să fie inmatriculat pt Romania, va primi cert de inmatriculare, unul de navigabilitate si insemnele draptelului rom pe coada si cocarda pe avion", a declarat lt. cdor. Andrei Feisan, pilot Hercules.

România foloseşte avioane Hercules din 1996

De atunci, acestea au participat la numeroase misiuni internaţionale, transportând militari, echipamente şi ajutoare umanitare. "Cele mai lungi misiuni pe care le-am făcut eu personal sunt cele în Afghanistan. Cel mai lung zbor a fost Otopeni - Kabul, aproximativ 9 ore de zbor fără întrerupere. Transportam materiale, personal pentru evacuare medicală", a declarat lt. cdor. Vlad Galanton, pilot Hercules.

Predarea vine în contextul în care ţara noastră pregăteşte mai multe achiziţii militare din Statele Unite - tancuri Abrams, avioane F25 şi alte sisteme Patrion.

"România este un lider, când vine vorba de a face un pas în faţă pentru propria apărare şi contribuţia la securitatea Alianţei. Este o ţară care va face achiziţii în valoare de 16 miliarde de dolari constând în echipamente de zbor de top americane, în următorii ani şi îşi va atinge ţinta de 5% din PIB, cu patru ani mai devreme, setând un standard şi pentru alte state NATO", a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

Noul Hercules este al optulea avion de acest tip primit de România prin programul american de transfer al echipamentelor militare excedentare.