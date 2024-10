România cumpără un nou sistem Patriot. Norvegia ne donează 127 milioane de dolari

MApN a anunţat, printr-un comunicat, că România va achiziţiona un nou sistem de apărare antiaeriană Patriot. Statul norvegian ne va ajuta semnificativ şi ne va oferi 127 de milioane de dolari.

"Ministerul Apărării Naționale salută inițiativa Regatului Norvegiei de a sprijini România în achiziția unui sistem avansat de rachete sol-aer Patriot. Decizia guvernului norvegian de a contribui semnificativ la această achiziție, cu 1.4 miliarde NOK (aproximativ 127 milioane USD), a fost anunțată la Reuniunea Consiliului statelor nordice de la Reykjavik, care are loc în perioada 28-31 octombrie. Această contribuție financiară este parte a Inițiativei de Acțiune Imediată pentru Apărarea Antiaeriană (Immediate Action on Air Defense) coordonată de Germania și va permite României să consolideze securitatea și apărarea spațiului euro-atlantic prin reînnoirea și extinderea capabilităților de apărare aeriană.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că această cooperare strânsă între România și Norvegia reflectă angajamentul comun și neclintit al ambelor națiuni în fața provocărilor de securitate actuale, precum și în sprijinul continuu al Ucrainei în fața agresiunii nejustificate a Federației Ruse. 'Prin această contribuție semnificativă, Norvegia demonstrează nu numai sprijinul său ferm pentru România, dar și angajamentul față de securitatea aliată. Continuăm să stăm împreună alături de Ucraina în aceste momente critice', a declarat ministrul Apărării Naționale Angel Tîlvăr", se arată în comunicatul MApN.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui România să distrugă dronele care ne încalcă spațiul aerian? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰