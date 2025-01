România în Schengen. Reacţia unor chinezi care au trecut printre primii graniţa pe la Giurgiu. Au primit o diplomă de la şeful MAI

Mulţi ani am aşteptat să intrăm în Schengen. De acum graniţele sunt deschise. La frontiera dintre România şi Ungaria se elimină controlul în 12 puncte de trecere rutiere şi 5 feroviare. "România a devenit membru Schengen cu drepturi depline", a declarat Cornel Laurian Stoica, inspectorul general al Poliţiei de Frontieră.

La Nădlac s-a intrat în Schengen în ritm de fanfară. Primii şoferi au fost întâmpinaţi la graniţa dintre România şi Ungaria cu aplauze şi cu premii simbolice. "Când am vrut să intrăm aici, am prins doar muzica, nu ştiam ce se întâmplă. Când am venit aici pentru Crăciun a fost plin de lume".

Alţii au venit special pentru evenimentul istoric. "Sunt cu prietenii mei. Am vrut să sărbătorim acest moment istoric. Este un moment special pentru România, sunt foarte bucuros. Am venit special din Arad. Absolut pentru asta am venit. Suntem extrem de mândri şi fericiţi. Este locul nostru în Europa, în Schengen".

Bariera dintre România şi Bulgaria, ridicată

Altă vamă, aceeaşi bucurie. Dar şi oficialităţi. La graniţa cu Bulgaria, Cătălin Predoiu și ministrul de interne bulgar Atanas Ilkov au ridicat simbolic ultima barieră de frontieră dintre cele două ţări. "Suntem la miezul nopţii, la cumpăna dintre ani. Acest fapt istoric pe care îl trăim cu toţii aduce lumină şi bucurie în casele tuturor românilor şi bulgarilor. Domnule Ministru, vă invit să ridicăm bariera dintre ţările noastre şi să intrăm în Schengen! Vă invit pe toţi", a declarat Cătălin Predoiu.

Printre primii care au trecut graniţa a fost şi o familie de... chinezi. "Un An Nou fericit! Îţi pot oferi un certifricat de la Ministerul Român al Afacerilor Interne?" De acum, graniţa este mai mult una simbolică. Aderarea la Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale României europene. Ne alăturăm de astăzi celor 400 de milioane de persoane care pot călători liber între ţările membre.

