Copiii români nu se simt în siguranţă în mediul online. Doar un sfert dintre ei ştiu că primul rezultat afişat de un motor de căutare nu este întotdeauna şi cea mai bună sursă de informaţie. Vorbim despre cel mai scăzut procent din cele 19 ţări europene participante la un studiu. Datele ne plasează sub media europeană în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor de control parental asupra activităţii online a minorilor.

La nivel european, datele arată o schimbare în felul în care părinții se implică în viața online a copiilor: de la discuție și sprijin, la control tehnic. În România, părinții folosesc mai puțin aceste instrumente decât media europeană. Mai exact,

Doar 19 părinți dintr-o sută folosesc un serviciu care le limitează copiilor lor timpul petrecut online. Suntem codaşi la acest capitol, media europeană e de 40 la sută.

Mai puţin de un sfert dintre părinţi urmăresc ce conținut văd sau ce aplicații folosesc copiii lor. Media europeană e tot de 40%. 26 de părinţi dintr-o sută filtrează sau blochează anumite tipuri de conținut pentru copiii lor, faţă de 38% în restul ţărilor de pe continent.

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Suntem mai permisivi şi în ceea ce priveşte libertatea de mişcare a copiilor noştri: doar 37% dintre părinții români urmăresc locația prin GPS a copiilor lor. În celelalte state europene, media e cu 5 procente mai mare.

Aşa se face că doar Polonia stă puţin mai rău ca noi la capitolul siguranţa minorilor în mediul online. 36% dintre copiii din România spun că sunt deranjați sau supărați cel puţin o dată pe lună de ceva ce întâlnesc pe internet. Media europeană e 23%. Deși vorbesc mai des cu cineva după o experiență neplăcută, fetele sunt cele care găsesc mai greu calea spre dialog cu părinții.