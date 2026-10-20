De la numărul de voturi care ar putea decide soarta Guvernului, trecem la datele unui sondaj care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană. Şi sună bine până acum, însă, după cum ne-am obişnuit, nu suntem de partea bună a clasamentului. Potrivit datelor celui mai recent sondaj Eurobarometru, tinerii se confruntă din ce în ce mai des cu bullyingul online şi fake news.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană privind expunerea copiilor la bullying online și la informațiile false, conform unui sondaj realizat de Comisia Europeană.

Specialiștii atrag atenția asupra știrilor false și asupra jignirilor și cuvintelor urâte, care sunt tot mai întâlnite pe rețelele de socializare, dar, în același timp, și asupra orelor prea multe petrecute în fața ecranelor. Între 9 și 12 ani, copiii încep deja să devină independenți în mediul online. Tocmai de aceea, părinții sunt sfătuiți să poarte conversații cât mai deschise cu aceștia și să le vină în ajutor atunci când este cazul. Chiar și timpul petrecut împreună poate avea beneficii.

Un studiu recent arată că, din 13.000 de părinți și copii, 88% dintre familiile care se joacă împreună cel puțin 5 ore pe săptămână se declară fericite, față de 75% dintre familiile care nu petrec la fel de mult timp împreună.

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Mișcarea la școală sporește, totodată, atenția copiilor cu 12%. Tocmai de aceea, experții le recomandă adulților să se comporte ca niște adulți în relația cu copiii, să poarte discuții deschise cu aceștia, să petreacă mult timp împreună și, foarte important, să îi protejeze de toxicitatea din mediul online.