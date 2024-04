Vezi și

Aşa arată Viking Rinda, prima navă de croazieră fluvială din acest sezon care s-a oprit la ţărmul Mării Negre în România. Iar turiştii au avut ce vedea.

România, prin ochii unei turiste din SUA

Adrian Zamosteanu, director de program: Am pornit de la Viena şi am venit până la Constanţa. Am trecut prin Slovacia, Ungaria. Am trecut prin Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România. Croaziera pe care o facem noi Capital Sophisten Europe, deci am fost în toate capitalele.

Constantin Şoimu, agent: Dacă ne referim la navele fluviale de pasageri vă pot spune că numărul lor a crescut, nu spectaculos, dar numărul lor a crescut. E prima navă dintr-o serie de 34 anul acesta, cu vreo două sau trei mai multe de cât au fost anul trecut.

180 de pasageri s-au îmbarcat la bordul acestei nave de croazieră, majoritatea din Statele Unite ale Americii, iar călătoria a fost una inedită. Nu doar că au străbătut mări şi ţări cu ajutorul acestui "orăşelul plutitor", frumos colorat şi luminat, dar s-au putut bucura şi de un peisaj spectaculos.

Reporter-pasageră: - E o experienţă grozavă. Nu am mai făcut asta înainte, deci a fost drăguţ. -Este pentru prima dată în România?

- Da, pentru prima dată. Frumos, atât de multe de văzut. Este una dintre acele ţări la care trebuie să te întorci, pentru că nu este destul timp să vezi totul.

Reporter-pasageră: Ce ştiţi despre România?

- Absolut nimic înainte să ajung aici. Deci am navigat pe Deltă. A fost foarte drăguţ să vedem păsările.

Chiar dacă oficial România a intrat aerian şi maritim în spaţiul Schengen, transportul naval, adică pe Dunăre, a rămas la fel.

Adrian Zamosteanu, director de program: Controalele au fost făcute ca până acum, ca de obicei.

Constantin Şoimu, agent: În schimb, navele maritime, adică cele mari, pe care le aventuram noi cu mulţi ani în urmă, din păcate nu mai vin şi asta doar din cauza războiului din Marea Neagră.

Din cauza războiului din Ucraina, în ultimii doi ani, navele maritime nu au mai ancorat în ţara noastră. Croaziera Viking Rinda a fost construită în anul 2013, încorporează 95 de cabine şi are o capacitate de peste 200 de persoane.

