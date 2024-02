Vezi și

Se pare că am fost mai atenţi atunci când a venit vorba de deplasări cu maşina. În plus, am şi cumpărat mai multe maşini electrice în 2023. Una din nouă mașini noi, înmatriculate în 2023, a fost electrică.

Am început anul cu un preţ de 7,5 lei la motorină

Am consumat mai puţin carburant şi pentru a face economie. Asta pentru că preţurile n-au fost chiar mici. Am început anul cu un preţ de 7,5 lei la motorină. La jumătatea lui 2023 preţul motorinei a devenit identic cu cel al benzinei şi a scăzut până la 6,5 lei, apoi s-a apropiat de 8 lei.

Acum, în staţiile de alimentare, un litru de motorină costă, în medie, 7,3 lei, iar unul de benzină 6,8 lei. În ultima lună, preţurile au crescut cu aproape 2%, pe fondul majorării accizei. Carburanții se vor mai scumpi încă o dată, la jumătatea anului, tot din cauza accizei.

Scumpirea de la 1 iulie va fi de aproximativ 40 de bani pe litru.

