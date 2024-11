S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 9,58 milioane €. Biletul cu 630 de variante a costat 4.100 de lei

"La tragerea Loto 6/49 de astazi, 14.11.2024, s-a căştigat premiul de categoria I in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17.034 din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante si o varianta la noroc, pretul biletului fiind de 4.413,50 de lei", a transmis, joi seară, Loteria Română.

S-a câştigat marele premiu la Loto 6 din 49

Potrivit companiei, pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au înregistrat şi 24 de căştiguri de categoria a II-a, 90 de căştiguri de categoria a III-a şi 80 de câştiguri de categoria a IV -a, suma totala câştigata fiind in valoare 47.907.105,64 de lei.

Acesta este al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 28.04.2024 si a fost in valoare de 3.610.326,64 lei.

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 14, 5, 13, 45, 6, +4

14, 5, 13, 45, 6, +4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 2 8 2 4 4

4 2 8 2 4 4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 3 6 1 8 3 2

3 6 1 8 3 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0 8 7 2 7 3 3

0 8 7 2 7 3 3 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 12, 19, 34, 15, 29, 22

12, 19, 34, 15, 29, 22 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 11, 21, 18, 30, 10, 24

