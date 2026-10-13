Este din nou anchetă într-un cimitir din Slatina. Asta după ce mai mulți saci în care s-ar afla oseminte umane au fost găsiți într-un sicriu ascuns în spatele unui zid fals, la subsolul capelei. Vă reamintim că în urmă cu doar câteva săptămâni, în același cimitir au fost găsite rămășițe umane ascunse într-o criptă falsă.

Totul a ieșit la iveală în cursul zilei de ieri, în timpul unor lucrări de reparații la o capelă. Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului în urmă cu puțin timp pentru a face verificări. A fost delimitat și izolat perimetrul capelei pentru a stabili ce se află în interiorul zidului. În urmă cu puțin timp, de acolo au fost scoși mai mulți saci, potrivit primarului din Slatina. În interiorul acestora sunt mai multe haine, dar și oase, cel mai probabil umane.

Angajații au observat ieri o gaură în zid și au cerut ajutorul companiei de apă Olt, care a verificat spațiul cu o cameră video folosită de obicei pentru inspectarea conductelor. Imaginile au arătat un sicriu și mai mulți saci negri. Vorbim de un caz asemănător celor descoperite și în alte zone ale cimitirului.

Amintim că și în luna septembrie au fost descoperiți saci cu oseminte în două gropi ascunse sub cripte false. În urma noii descoperiri a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și cadavre. Iar acum autoritățile trebuie să stabilească cum au ajuns sacii acolo.

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