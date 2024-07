Alarma s-a dat în jurul orei 02:00 dimineaţa! Incendiul a pornit de la una dintre locuinţe, dar din cauza rafalelor puternice de vânt, focul s-a extins rapid la alte case, pe două străzi paralele: strada Voioșiei și strada Tina Radu.

"Sunt apropiate casele, sunt foarte lipite una de alta. Acolo au luat foc trei case, pe acolo alte trei.

Uitaţi cum este situaţia!", spune un martor.

În acest moment plouă torenţial iar pompierii încearcă să acţioneze asupra flăcărilor de la balconul unei clădiri învecinate. "Datorită distanţei foarte mici dintre proprietăţi, dispozitivul de intervenţie a fost realizat pe două străzi paralele S-a acţionat din curţile a 8 gospodării", a declarat Ana Covaşniuv, ISU BI-F.

Şase case mistuite de foc în Sectorul 2 al Capitalei

În total, 26 de persoane s-au evacuat din casele înghiţite de flăcări. Vecinii au sărit imediat în ajutorul celor surprinşi de foc.

"Din casa în care, pur şi simplu, a pornit focul, băiatul meu a scos soţul şi soţia din casă cu flacără pe mână şi celălalt frate, că stau doi fraţi în curte, era în pod cu furtunul şi uda totul în pod", spune un martor.

"Am sărit primii, am venit, am băgat furtunul repede să dăm, să stingem repede dar ce să stingi că bătea vântul şi toată flacăra aia bătea spre mine!!", spune un alt martor.

5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 3 dintre ele fiind transportate la spital cu arsuri sau intoxicaţii cu fum.

După aproximativ 2 ore de la izbucnirea incendiului încă sunt degajări foarte mari de fum. Şi au mai mai trecut alte 3 ore până când ultimul focar a fost stins. Incendiul a mistuit o suprafaţă de 700 de metri pătraţi. Pagubele materiale sunt uriaşe, iar o anchetă urmează să stabilească cauza izbucnirii flăcărilor.

