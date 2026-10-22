Şase tineri au fost reţinuţi după ce ar fi sechestrat, bătut şi ameninţat un alt adolescent în Dolj

Şase tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani sunt suspectaţi că ar fi lipsit de libertate, agresat fizic şi ameninţat un adolescent de 17 ani, într-o zonă cu vegetaţie abundentă din municipiul Craiova. Aceştia au fost reţinuţi, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, cinci dintre suspecţi sunt din Craiova, iar unul din comuna Işalniţa.

Incidentul ar fi avut loc pe 15 octombrie, când cei şase tineri l-ar fi atras pe adolescent într-o zonă cu vegetaţie abundentă de pe strada Brestei, unde l-ar fi imobilizat şi l-ar fi lipsit de libertate în mod ilegal. Ulterior, aceştia l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi ameninţat cu noi acte de violenţă în cazul în care ar fi anunţat poliţia, sau ar fi povestit altor persoane cele întâmplate.

Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore

Poliţiştii au fost sesizaţi despre agresiune pe 20 octombrie, de către o femeie, reprezentantul legal al victimei. În urma cercetărilor, cei şase suspecţi au fost conduşi miercuri la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost dispusă reţinerea lor pentru 24 de ore.

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Tinerii au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj, urmând să fie prezentaţi procurorilor, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt efectuate pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violenţe, ameninţare şi influenţarea declaraţiilor.