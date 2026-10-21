Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a sudat o caroserie de maşină pe casă. Şi cum inventivitatea sa a fost apreciată de trecători, omul s-a gândit să mai adauge o "atacţie" lângă vehicul.

Mașina pe casă a devenit reperul satului. Toți locuitorii știu că bărbatul de 48 de ani este pasionat de autoturisme și recunosc faptul că locuința lui este ieșită din comun.

Omul spune că, într-o primă fază, avea nevoie de tablă pe acoperiș, așa că a pus mașina în zona cu probleme. Apoi și-a renovat locuința, dar nu a renunțat la ideea ingenioasă și a montat o altă mașină.

Bărbatul a rămas fără permis, dar, pentru că nu mai vrea să aibă probleme cu legea, a renunțat la ideea de a conduce și a urcat mașina pe casă. Lângă autoturism este și un agent de poliție, cu care acum recunoaște că se înțelege mult mai bine.

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Întreaga scenetă atrage toate privirile. Oamenii se opresc și fac fotografii.

Noi am stat de vorbă și cu soția bărbatului, care spune că, vrea, nu vrea, a acceptat dorința acestuia.