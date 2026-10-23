Scandal conjugal, încheiat la spital în Braşov. Un bărbat şi-ar fi înjunghiat soţia şi a vrut să se sinucidă

Scene de groază în Braşov. O femeie ar fi fost înjunghiată de soţul ei, în urma unui scandal izbucnit în locuinţa celor doi. Victima a reuşit să scape şi a fugit în stradă, plină de sânge. Potrivit surselor Observator, bărbatul ar fi încercat apoi să-şi ia viaţa. Ambii soţi au fost transportaţi la spital, iar poliţiştii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat.

"La data de 23 octombrie a.c., în jurul orelor 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 5 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la o agresiune care ar fi avut loc într-un imobil situat pe bulevardul Saturn, din municipiul Braşov. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că, în timp ce se aflau în locuinţa comună, din municipiul Braşov, între doi soţi, de 39, respectiv 46 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care ambele persoane ar fi suferit leziuni fizice", anunţă, vineri seară, IPJ Braşov.

În urma evenimentului, ambele persoane au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Surse Observator spun că a fost un scandal conjugal. Bărbatul și-ar fi înjunghiat soția, apoi a încercat să se sinucidă. Femeia a reușit totuşi să scape şi a fugit în stradă plină de sânge.

"Poliţiştii continuă verificările, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului", a precizat Poliţia.