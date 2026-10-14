Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede compensarea cu până la 80% a scutecelor pentru adulții asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Produsele vor putea fi acordate pe baza unei prescripții emise de medicul specialist.

Scutecele pentru adulți vor putea fi compensate în proporție de 80%. Proiectul, adoptat de Camera Deputaţilor - Sursa: Profimedia

Potrivit proiectului, măsura ar urma să faciliteze accesul la produse absorbante pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni, persoanele cu dizabilități și cele vârstnice, contribuind la menținerea demnității și a calității vieții acestora.

"Pacienții asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți, compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință, în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii", se arată în proiectul de lege.

Iniţiativa vizează acordarea pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate a scutecelor pentru adulţi, compensarea acestora în proporţie de 80% din preţul de referinţă, eliberarea pe bază de prescripţie medicală emisă de medicul specialist, acordarea fără condiţionarea de caracterul temporar sau permanent al afecţiunii, având drept scop creşterea accesului la produse absorbante pentru persoane cu afecţiuni, dizabilităţi sau vârstă înaintată, în vederea asigurării demnităţii şi calităţii vieţii.

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Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Compensarea se va acorda pe bază de prescripție medicală emisă de medicul specialist. De asemenea, acordarea se va face fără condiționarea de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii.

Autorii proiectului subliniază că utilizarea unor scutece neadecvate sau schimbarea lor la intervale prea mari (din cauza costurilor) poate conduce la apariția unor complicații medicale grave, precum iritații severe ale pielii, infecții urinare sau escare.