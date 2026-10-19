Am putea avea în curând reguli noi privind procedura de divorţ, dacă cei doi parteneri au și copii. Un proiect de lege propune ca divorțurile în care sunt implicați minori să se facă doar prin intermediul avocaților, chiar și atunci când părinții se înțeleg și vor să divorțeze la notar. Inițiatorii spun că vor să protejeze astfel interesele copiilor.

Este un proiect de lege inițiat de Uniunea Națională a Barourilor din România și acesta are mai multe măsuri incluse, însă una dintre ele este cea despre asistența juridică în cazurile de divorț. În acest caz, părinții care merg la notar să divorțeze și au și copii, trebuie să apeleze și la un avocat pentru a le oferi asistență juridică.

În cazurile în care părinții nu-și permit un avocat, legea prevede că pot primi asistență juridică gratuită din partea avocaților din oficiu, însă venitul acestura ar trebui să fie la jumătate din salariul minim pe economie, cel puțin aceasta este condiția prevăzută de legea actuală.

Este posibil ca în cadrul proiectului să fie adoptate și alte măsuri care să aducă mai multe implicații în acest caz. Juriștii care au lucrat la această propunere de lege spun că măsura este necesară pentru a proteja interesele legale ale copiilor prinși la mijloc în aceste procese. Proiectul de lege a fost depus la Senat și urmează să fie dezbătut în Parlament.