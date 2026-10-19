Când credeam că nu se poate mai rău, iată că se poate. De azi, zona Pipera, cartierul în care e concentrat 3% din PIB-ul României, devine epicentrul dezastrului. Avem: şantiere, gropi dintr-un capăt până în celălalt şi, poate ce ne va enerva cel mai tare la orele de vârf: noi restricţii pe celebrul bulevard al corporatiştilor. Dimitrie Pompeiu, drumul pe trec zilnic peste 30 de mii de maşini, va deveni un şantier şi mai mare, cu sens unic.

Dimitrie Pompeiu se transformă într-un şantier mai mare decât era. Primăria Municipiului Bucureşti a impus noi restricţii de trafic: în primul rând pe o portiune de 600 m se va circula pe o singură bandă cu sens unic între George Constantinescu către Soseaua Petricani.

Traficul va fi redirecţionat pe Şoseaua Fabrica de Glucoză, oricum aglomertată pentru că deserveşte şi autostrada A3.

Dacă mergeţi cu autobuzul verificaţi cu atenţie locaţiile staţiilor pentru că acestea au fost modificate. Într-o zi normală de muncă, ştim foarte bine, sunt blocaje chiar şi de ore întregi, vom vedea ce se va întâmpla azi, în prima zi de lucru a săptămânii. Constructorul a anunţat că lucrările vor fi terminate în ultima zi a acestui an, 31 Decembrie, evident, dacă respectă termenul.

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Restircţiile vin în contextul unor lucrări ample, care presupun înlocuirea unei conducte de apă potabilă mai vechi de 50 de ani împreună cu lucrările de modernizare a liniei de tranvai. Deci măcar tot chinul este spre bine. Aşa că dacă până acum credeam că zona e aglomerată, de acum dăm cu adevărat testul răbdării, pe care va trebui să îl trecem mai ales în orele de vârf.