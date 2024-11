A fost o noapte de neuitat pentru cei care s-au distrat aseară în Centrul Istoric al Capitalei. Petrecerile tematice de Halloween au adunat sute de oameni în localurile decorate înspăimântător. "E minunat sincer", spune o tânără. "E mult mai şmecher decât înainte pentru că e lume suntem mai mulţi şi se simte vibe-ul altfel", adaugă altcineva.

De la an la an, tot mai mulţi români adoptă Halloween-ul, sărbătoarea americanilor. În noaptea de 31 octombrie, oamenii merg la petreceri, dansează şi cântă, costumaţi în personajele preferate. "Mi se pare un an în care e mai multă influenţă din afară faţă de alţi ani", spune un petrecăreţ. "Da eu am trăit în America 7 ani şi îmi pare bine că a trecut şi în România", adaugă o tânără.

Personajele inedite alese de petrecăreţi au făcut diferenţa

Personajele inedite alese de petrecăreţi au făcut diferenţa anul acesta. Un bărbat deghizat într-o călugăriţă dintr-un film de groază a făcut senzaţie. "În seara asta sunt The Nun", a spus tânărul. "El a ieşit în Centrul Vechi şi a fost senzaţia serii, deci toată lumea s-a oprit şi a făcut poze cu el", a adăugat o fată.

Centrul Vechi a prins viaţă după ce piraţii, vrăjitoarele şi zombi au umplut străzile. Personaje din filme, seriale şi desene animate şi-au făcut apariţia la petrecerile de groază. Atmosfera de groază s-a instalat încă de weekend-ul trecut, când au avut loc primele petreceri de Halloween. Acestea vor continua până sâmbătă seară inclusiv.

