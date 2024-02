Capitala atrage sute de mii de turiști străini în fiecare an, iar obiectivele cele mai vizitate sunt Centrul Vechi și Palatul Parlamentului. Pe baza căutărilor din limba engleză de pe internet de anul trecut, turiştii americani au fost interesaţi cel mai mult de locaţiile din Capitala unde s-a filmat serialul "Wednesday". Britanicii, în schimb, au căutat Spectacolul Fântânilor Arteziene din Piața Unirii.

La restaurante, in cluburi sau pe stradutele din Centrul Vechi, foarte greu mai auzi limba romana. Engleza, italiana si chiar germana sunt limbile pe care le auzi cel mai des. Iar strainii sunt principalii clienti care vin sa profite de viata de noapte din Capitala. Majoritatea turiştilor aleg Bucureştiul pentru un city break. Iar cand vine vorba de preferinţe, acestea pot fi foarte diverse.

Parlamentul ramane in topul preferintelor turistilor, alaturi de Casa lui Ceausescu, Calea Victoriei si Ateneul Roman. Iar cand vine vorba de preturi, si acestea sunt atragatoare pentru ei. In comparatie cu alte capitale europene, Bucurestiul ramane o destinatie ieftina pentru buzunarele strainilor. Conform Institutul Național de Statistică, in primele zece luni ale anului, România a fost vizitată de peste 1,8 milioane de turişti străini.

