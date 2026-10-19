Observator » Evenimente » Shero, la Ateneul Român. Mişcarea care schimbă percepţia asupra violenţei

Video Shero, la Ateneul Român. Mişcarea care schimbă percepţia asupra violenţei

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Alessandra Stoicescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.10.2026, 20:12 | Modificat la 19.10.2026, 20:13

Ateneul Român s-a umplut în seara aceasta cu sute de oameni veniţi să vorbească despre dragostea care ucide. Sunt acolo la îndemnul Shero şi al Alessandrei Stoicescu pentru cele 31 de femei omorâte anul acesta de bărbaţii care spuneau că le iubesc. Shero s-a născut din curajul Sandrei de a spune ce alţii preferau să ignore. Astăzi, Shero este o mişcare care schimbă percepţia asupra violenţei.

Astăzi vom vorbi despre iubire. Iubirea care nu înseamnă violenţă, iubirea care nu ucide, ci iubirea care te vindecă, care te ajută şi care te îndeamnă să renaşti. Nu sunt cuvinte în van pentru că ceea ce vom asculta pe această scenă sunt lecţii, sper, pentru fiecare dintre noi despre cum să faci să lupţi cu violenţa şi cu ceea ce o face să devină mai mare şi mai puternică în societatea în care trăim.

Care sunt soluţiile pe care le avem la îndemână? Şi ce putem face fiecare dintre noi? De multe ori ni se spune "La ce bun?" dacă nu face statul, dacă nu fac cei importanţi, ce pot eu să fac? Fiecare dintre noi putem schimba totul. Şi totul se schimbă cu ceea ce putem schimba fiecare dintre noi. E o schimbare de mentalitate. 

Alessandra Stoicescu
Alessandra Stoicescu
Like
shero alessandra stoicescu ateneul roman
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.