Ateneul Român s-a umplut în seara aceasta cu sute de oameni veniţi să vorbească despre dragostea care ucide. Sunt acolo la îndemnul Shero şi al Alessandrei Stoicescu pentru cele 31 de femei omorâte anul acesta de bărbaţii care spuneau că le iubesc. Shero s-a născut din curajul Sandrei de a spune ce alţii preferau să ignore. Astăzi, Shero este o mişcare care schimbă percepţia asupra violenţei.

Astăzi vom vorbi despre iubire. Iubirea care nu înseamnă violenţă, iubirea care nu ucide, ci iubirea care te vindecă, care te ajută şi care te îndeamnă să renaşti. Nu sunt cuvinte în van pentru că ceea ce vom asculta pe această scenă sunt lecţii, sper, pentru fiecare dintre noi despre cum să faci să lupţi cu violenţa şi cu ceea ce o face să devină mai mare şi mai puternică în societatea în care trăim.

Care sunt soluţiile pe care le avem la îndemână? Şi ce putem face fiecare dintre noi? De multe ori ni se spune "La ce bun?" dacă nu face statul, dacă nu fac cei importanţi, ce pot eu să fac? Fiecare dintre noi putem schimba totul. Şi totul se schimbă cu ceea ce putem schimba fiecare dintre noi. E o schimbare de mentalitate.