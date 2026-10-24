Directorul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML), Sorin Hostiuc afirmă că Poliţia este un "rău platnic cronic", având datorii de de peste 5 milioane de lei către INML.

Şi Poliţia are datorii. INML acuză că nu le-au fost livraţi 5 milioane de lei - Hepta

"În momentul de faţă avem datorii, unele de peste 3 ani, din partea beneficiarilor, adică Poliţie, mai puţin Parchet şi judecătorii. Problema principală este la Poliţie, care este un rău platnic cronic", a declarat într-un interviu pentru Cotidianul directorul INML.

Hostiuc afirmă că situaţii similare s-au înregistrat şi la alte servicii judeţene

Conform lui Hostiuc, în septembrie, Poliţia Română avea datorii de peste 5 milioane şi jumătate de lei, doar către INML şi situaţia se repetă şi în alte instituţii medico-legale. "De exemplu, la Iaşi, din cauza faptului că nu s-au făcut plăţile către Institutul de Medicină Legală Iaşi ei au fost în imposibilitatea de a plăti complet salariile luna trecută", susţine el.

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Hostiuc afirmă că situaţii similare s-au înregistrat şi la alte servicii judeţene. "Dacă nu avem aceşti bani din partea beneficiarilor, noi nu putem să ne asigurăm în întregime bugetul instituţional", a explicat directorul INML.