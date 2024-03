Simona Maierean, prima femeie pilot de avion supersonic din România, premiată în cadrul galei "Women in Economy"

Seara trecută, 10 personalităţi feminine care fac diferenţa în societate au fost premiate în ediţia a 6-a a Galei "Women in Economy". Printre acestea se numără şi Simona Maierean, prima femeie pilot de avion supersonic din România. La Gală au participat personalităţi importante atât din ţara noastră, cât şi din străinătate.

Gala "Women in Economy" îşi propune an de an să promoveze, să aprecieze şi să susţină contribuţia femeilor la toate nivelurile societății.

Cristina Chiriac, preşedinte Conaf: Fie că vorbim de rezultate în sport, rezultate în cultură, în armată, în industria uşoară, în industria grea şi aşa mai departe, toate aceste femei, an de an, urcă pe scena Ateneului ca să insufle, ca să inspire.

Printre femeile premiate, se află Simona Maierean, prima femeie pilot de avion supersonic din România și totodată prima femeie comandant de aeronavă din Europa.

Simona Maierean: Acest premiu este onorant şi vine practic ca o recunoaştere a ceea ce am făcut până acum şi a muncii în echipă.

Pe lângă cele 10 femei remarcabile, Gala a adunat sub cupola Ateneului şi multe oficialităţi atât de la noi din ţară, cât şi din cele vecine. Printre acestea - Ramona Chiriac, şefa reprezentanţei Comisiei Europene, dar şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu, preşedinte Republicii Moldova: Pe doamnele care vor fi onorate le defineşte, în primul rând, o calitate de care avem nevoie ca de aer în aceste vremuri tulburi pe care le trăim: curajul.

Premierul României a fost şi el prezent la eveniment şi a ţinut să facă şi un anunţ important.

Marcel Ciolacu, premierul României: Doamna preşedinte Maia Sandu, sunteţi cea mai dârză femeie pe care am cunoscut-o, după mama mea. De azi înainte, la toate consultările pe care le voi avea cu reprezentanţii mediului de afaceri, voi cere ca femeile să fie reprezentate în proporţie de 50 la sută.

La fiecare ediţie, organizatorii aduc un plus Galei.

Cristina Chiriac, preşedinte Conaf: Anul acesta avem 2 premii speciale. Şi anume, o echipă de robotică, de elevi care au câştigat premii extrem de importante la concursurile internaţionale.

Este vorba despre echipa Ro2D2, formată din 5 fete şi 6 baieţi, dar şi de echipa de handbal feminin CS Rapid Bucureşti, formată din 21 de fete. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin premiază anual femeile care care au contribuit la crearea unei lumi mai bune.

