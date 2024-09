Situaţie fără ieşire într-un liceu din Iaşi. O elevă din clasa a IX-a îşi ameninţă colegii cu moartea, profesorii nu au ce să-i facă: "Nu suntem pregătiţi"

Panică într-un liceu din Iaşi, acolo unde o elevă din clasa a IX-a îşi ameninţă sistematic colegii cu moartea. Profesorii recunosc că sunt depăşiţi de situaţie şi nu ştiu cum s-o gestioneze.

La Liceul Tehnologic Economic de Turism a fost admisă la începutul acestui an şcolar o elevă înscrisă în clasa a IX-a, pe unul dintre locurile oferite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). Această elevă îşi ameninţă colegii cu moartea, iar părinţii sunt speriaţi. La fel şi profesorii, care nu ştiu cum trebuie procedat într-o asemenea situaţie.

Ce spun specialiştii despre acest caz

Potrivit BZI, totul a început după ce fata şi-a ameninţat cu moartea unul dintre colegi. Băiatul s-a dus acasă şi a povestit părinţilor care au crezut iniţial că totul a fost o joacă de copii. După ce situaţia s-a repetat, atât cu băiatul în cauză, cât şi cu alţi colegi, părinţii au luat legătura cu profesorii. "Am aflat de situația fetei de la copilul meu. A venit într-o zi acasă și mi-a spus că o fată se uita ciudat și că este amenințat cu moartea. Mi s-a părut ciudat și am zis că poate a fost o glumă. Câteva zile mai tarziu, copilul mi-a spus iar, că a vorbit și cu alți colegi și că știe toată școala de fată. Nu am știut cum să abordez problema, i-am spus și eu să vorbească cu dirigintele, iar lucrurile au rămas așa. Însă, gândindu-mă, m-am speriat, pentru că au mai fost cazuri și dacă se întâmplă ceva fără ca nimeni să nu poată interveni? Copiii sunt copii și nu știe nimeni ce e în mintea lor, e periculos și, până la urmă, este în joc și viața copilului meu. Sper ca profesorii să își facă treaba și lucrurile să se rezolve fără ca nimeni să fie afectat", a declarat pentru sursa citată unul dintre părinţii ai cărui copil a fost ameninţat.

Directoarea unităţii de învăţământ spune că este la curent cu situaţia, dar nici ea şi nici colegii ei nu ştiu cum să procedeze cu exactitate într-un asemenea caz pentru că nu au pregătirea de specialitate necesară. "Noi asigurăm dreptul la educație pentru toți copiii, într-adevăr, copiii să fie speriați și chiar și profesorii pentru că nu suntem suficient pregătiți încă, dar vom face cursuri de specializare, inclusiv profesorii, ca totul să fie bine și, bineînțeles că trebuie să asigurăm un mediu sigur și incluziv pentru toți elevii și pentru profesori. Și acești copii au dreptul la educație, acest drept este pentru toată lumea, dar în contextul actual, eleva aceasta trebuie să poată veni la școală. Noi o să ne asigurăm că lucrurile se vor îndrepta. Toate măsurile în acest sens au fost luate și bineînțeles că știe de această situație și consilierul școlar, se discută cu familia, cu eleva", a declarat Georgeta Ciobanu, profesor şi director la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iaşi.

Elevii care se încadrează la categoria CES au dreptul legal de a învăţa în orice şcoală, dar integrarea lor în societate trebuie făcută sub atenta supraveghere a unor specialişti în domeniu. "De regulă, dacă copilul îi amenință pe ceilalți colegi, părinții se coalizează, fac front comun și te forțează să iei copilul de acolo, pe bună dreptate, pentru că ei sunt afectați direct și nu ai ce să le reproșezi. Este o luptă care se dă pe o parte și alta. Sunt și clase speciale, se fac cu un număr redus de copii și care se lucrează cu program special, dar în toată Europa se promovează mult politica de integrare a lor, și eu sunt de acord cu ea, însă într-un regim de asistență corespunzătoare și cu fonduri suplimentare alocate profesorilor de sprijin. Este un proces foarte complicat, eu am lucrat cu astfel de copii și vă spun, cu mari eforturi am reușit să îi cunosc și, treptat, să îi pot convinge să se liniștească", a declarat Ioan Gotcă, psiholog la Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi.

