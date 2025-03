Nimic nu scapă de "ochiul riguros al radarului". Mulţi şoferi nu ştiu acest detaliu sau pur şi simplu îşi încearcă norocul atunci când declară că la volan a fost altcineva. De obicei partenera, pentru că mulţi mizează încă pe ideile preconcepute cu "femeia la volan." "E sigur prinde minciuna în mod sigur pentru că acurateţea aparatului este atât de bună pentru că este recunoscută aproape 100% fizionomia persoanei. Persoanele de gen feminin sunt scose la înaintare pentru a-şi asuma conducwerea unor vehicule", a declarat Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

Şoferii vinovaţi speră că în felul acesta vor scăpa de amenzi

Şoferii vinovaţi speră că în felul acesta vor scăpa de amenzi sau chiar de reţinerea permisului. În plus, de multe ori, chiar doamnele se oferă să-şi sacrifice carnetul. "Vorbim de o persoană care este uşor de manipulat şi nu îşi asumă consecinţa faptelor sale. Şantajul emoţional este cea mai urâtă formă de manipulare. Manipulatorul se victimizează, iar victima propriu zisă are tendinţa de a intra în rolul salvatorului şi atunci crede că are o jusrtificare bunăm, puternică pentru a veni în ajutorul celuilalt fără să se gîndească la consecinţe", a declarat Adrian Marmeliuc, psiholog.

Iubitele care nu se lasă convinse fac de fapt un bine. "Declararea eronată a persoanei care se afla la volanul autovehiculului sunt întrunite condiţiile infracţiunii de fals în declaraţii si sunt consecinţe. În principal, este sancţionata cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă", a declarat Mihai Ștefănoaia, avocat. De la începutul anului, de când a fost implementat sistemul E-SIGUR au fost detectate peste 4200 de infracţiuni în trafic la nivel naţional.

Cu toate acestea, crucile de pe marginea drumurilor arată că România nu este tocmai o ţară sigură. Iar imaginea dezolantă se reflectă şi în datele statistice, de unde reiese că şoferii românii sunt vitezomani, neatenţi şi, de multe ori, complet pe lângă legea rutieră. Suntem în topul statelor UE cu cele mai multe accidente mortale. 1.300 de oameni au murit astfel numai anul trecut.

