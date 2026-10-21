Şoferul microbuzului implicat în accidentul din Buftea, sub control judiciar. Nu mai are voie să conducă

Șoferul microbuzului implicat în accidentul de marți, 20 octombrie, de pe DN7, în zona Buftea, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă, potrivit IGPR. Ulterior, instanţa a decis control judiciar cu interdicţia de a mai conduce vehicule.

În urma coliziunii dintre microbuz şi autobasculantă, două persoane au murit, iar alte 18 au fost transportate la spital.

Anchetatorii verifică dacă șoferul era atent la drum și dacă se uita la telefon în momentul producerii accidentului. De asemenea, cercetările vizează numărul pasagerilor aflați în microbuz și respectarea capacității autorizate a vehiculului.

Accidentul a avut loc din cauza nerespectării distanţei regulamentare.

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Ce spun poliţiştii

La data de 20 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier grav în localitatea Buftea.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în evenimentul rutier, au fost implicate un microbuz și un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat, conducătorii auto fiind sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.