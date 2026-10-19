Polițiștii din Constanța au stabilit că accidentul petrecut, luni dimineață, între localitățile Năvodari și Lumina, s-a produs după ce șoferul microbuzului, de origine srilankeză, a intrat pe sensul opus, într-o curbă, și a lovit un autoturism condus de o femeie. Bărbatul din Sri Lanka avea suspendat dreptul de a conduce. Șapte dintre cei nouă răniți sunt din Sri Lanka.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că accidentul rutier s-a petrecut, luni, în jurul orei 6.50, pe DN 22.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, cetăţean din Sri Lanka, a condus o autoutilitară pe DN 22, dinspre Constanţa către Tulcea, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 22 de ani, care se deplasa din contrasens. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a unui bărbat, de 45 de ani, vătămarea corporală a conducătorului auto şi a altor 6 bărbaţi, toţi din Sri Lanka, precum şi vătămarea corporală a şoferiţei", au anunţat reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit News.ro.

Poliţiştii au stabilit, în urma verificărilor, că şoferul microbuzului are suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru perioada în curs.

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Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Nouă persoane au fost rănite, una dintre ele fiind inconştientă, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, produs luni, pe DN 22, între localităţile Năvodari şi Lumina din judeţul Constanţa. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.