La 45 de kilometri de Cluj - Napoca, în Defileul Hășdatelor, găsim ascunsă, între stânci şi păduri, Cascada Ciucaş, o oază de linişte ca un Paradis pierdut. Accesul spre cascadă se poate face doar pe jos, dar din locul în care laşi maşina mai ai de mers aproximativ 200 de metri pe marginea Vaii Hăşdate. Poteca nu e foarte lată, iar uneori, mai ales după zile ploioase, nivelul apei poate fi ridicat, dar cu multă atenţie şi puţin curaj, oricine se descurcă. Pe aceeaşi vale s-au format şi mult mai cunoscutele Cheile Turzii, care acum, pe timp de caniculă, sunt eclipsate de prospeţimea cascadei.

Unii au venit doar să vada locul de care au auzit pe internet

Modul în care apa a săpat în stânci de-a lungul vremii a format locuri perfecte pentru şezut, unele direct sub jetul cascadei, deci veţi avea parte de de un hidromasaj pe cinste. Pârâul este unul de munte, aşa ca apa este puţin mai rece, dar dacă veniţi spre seară, când stâncile sunt deja încinse de soare, temperatura va fi ideală. Marius şi Andreea au ales să îşi petreacă duminica la acest spa natural. "E o zi foarte caldă şi am vrut să ne răcorim. Da şi după jacuzzi mai e şi un mini traseu unde sunt mai multe mini cascade, e foarte frumos", spune Marius. "E foarte liber şi de aia cred că am ales să venim că spre exemplu la Tarniţa toată lumea merge acolo şi e mai liniştit", a declarat Andreea.

Vezi și

Unii au venit doar să vada locul de care au auzit pe internet, dar au regretat că nu şi-au adus costumul de baie. Iar alţii se simt ca într+o vacanţă exotică. Zona abundă în obiective turistice: în apropiere poţi vizita Cheile Turzii, Cheile Turenilor sau Salina Turda.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă faceţi de obicei o asigurare de călătorie când plecaţi în vacanţe? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰