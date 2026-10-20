Ploaia de meteori Orionide revine pe cerul României în octombrie 2026. Între 21 şi 22 octombrie,fenomenul astronomic va atinge punctul maxim, producând până la 30 de meteori pe oră.

Spectacol de stele pe cerul României. Când pot fi observate Orionidele - Sursa: Shutterstock

Potrivit Observatorului Astronomic, între 21 şi 22 octombrie, Orionidele produc până la 30 de meteori pe oră. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley.

Acest fenomen este produs de particule lăsate în urmă de cometa Halley, unul dintre cele mai cunoscute corpuri cerești din sistemul solar.

Orionidele ating punctul maxim pe 21-22 octombrie

În 2026, lumina Lunii va influența semnificativ condițiile de observare a fenomenului astronomic. În noaptea de maxim, Luna va fi în faza de creștere și va ilumina o mare parte a cerului, reducând vizibilitatea meteorilor mai puțin strălucitori.

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Ora apusului lunar va varia ușor în funcție de regiune. În dimineața zilei de 22 octombrie 2026, Luna va coborî sub orizont aproximativ la următoarele ore:

Iași: 02:59

București: 03:09

Cluj-Napoca: 03:16

Timișoara: 03:28

Pentru observarea Orionidelor, cele mai bune condiții sunt, de regulă, în a doua parte a nopții și înainte de răsăritul Soarelui.

Constelația Orion, din direcția căreia par să provină meteorii, urcă treptat pe cer în cursul nopții și ajunge într-o poziție mai favorabilă observațiilor spre dimineață.