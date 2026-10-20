31 de femei au fost ucise în România de la începutul anului. Pentru ele și pentru toate cele care încă trăiesc cu frica în propria casă, sute de oameni au umplut Ateneul Român. Au venit la inițiativa Alessandrei Stoicescu și a comunității Shero. Pe scenă s-a vorbit despre dragostea care nu lovește, nu umilește și nu ucide. Dragostea unește, dă putere și vindecă. Medicul Cătălin Cârstoveanu și părintele Vasile Ioana ne-au dat o lecție despre iubire și vindecare.

Sub cupola Ateneului s-au cântat, de peste un secol, cele mai frumoase povești de dragoste ale lumii. Aseară, aici s-au spus povești despre femei care au iubit și au fost lovite.

Alessandra Stoicescu: Cine este cel mai important om din această sală?

Femeile: Eu!

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Alessandra Stoicescu: De aici începe vindecarea. O să continuăm să luptăm pentru fiecare dintre noi. Şi atunci nu vei mai accepta niciodată să fii victimă.

Au fost prezente forme de dragoste, care nu rănesc

Pe scenă, Alessandra Stoicescu a adus mai multe forme de dragoste care nu rănesc.

"Vorbim despre dragostea aceea care nu se vindecă. Ci luptă în fiecare noapte pentru viaţa cuiva care abia a venit pe lume. Medicul Cătălin Cîrstoveanu, va urca pe scenă alături de mine", menţionează Alessandra Stoicescu.

Ani la rând, doctorul Cătălin Cârstoveanu a îngrijit cei mai fragili pacienți din țară, bebelușii abia născuți.

"Mereu le spuneam colegilor mei "Uite, fac o procedură complicată de mii de ori. Dar nu ştiu decât trei dintre ele, care n-au fost bine. Doar pe acelea le ţin minte", povesteşte Cătălin Cîrstoveanu, medic la Spitalul "Marie Curie".

Iar când medicina nu mai ajunge, rămâne credința. Părintele Vasile Ioana a vorbit despre răbdarea cerută secole la rând femeilor și despre granița dintre iertare și complicitate.

"Dacă el simte că are o putere şi poate să şi-o exercite, devine tiran. În momentul în care el devine tiran, femeia nu poate să iasă din clenciul acesta", spune Vasile Ioana, preot.

În sală, mulți au plâns în tăcere

Unii au venit pentru o prietenă, alții pentru o mamă. Și unii, pentru ei înșiși.

"Am plâns, m-am bucurat. Eram într-o situaţie de abuz emoţional, de manipulare. Realizând la un moment dat că nu e ok aşa, nici pentru mine, nici pentru fetiţele mele, care la un moment dat, vor ajunge şi ele femei. Este foarte important să ne susţinem unele pe celelalte", povestesc femeile.

Shero înseamnă femeia care vorbește, deși i-a fost frică.

Shero înseamnă, simplu, că dragostea nu lovește. Nu umilește.

Nu ucide. De la începutul anului, în România au fost ucise 31 de femei. Ultima a fost Cornelia, o mamă de 44 de ani din Galați.

Ce reprezintă turneul Shero din țară și dincolo de granițe

În foaier au fost expuse fotografii din turneul Shero prin țară și dincolo de granițe.

"Comuniatea Shero e din ce în ce mai mare, iar mărturie stau sutele de femei care vin la aceste conferinţe. De la Roma, la Londra, la Madrid, până la Constanţa, Timişoara şi aici, la Ateneul Român. Toate ne-au spus povestea lor de viaţă", spune Mădălina Iacob, reporter Observator.

La Ateneu s-au spus multe cuvinte frumoase despre iubire. Dar, în aceeași seară, undeva în România, o femeie avea nevoie de ajutor. Poate chiar acum, o alta își ascunde vânătăile sub fard ca să poată merge la serviciu. Și poate că și de data asta cineva știe. Pentru ele, Alessandra Stoicescu și Shero cer un registru al agresorului. Pentru că o femeie care știe este o femeie care poate pleca la timp.